Lorenzi, svolta dopo la tragedia: air bag obbligatorio nella velocità

Roma, 9 novembre 2024 – La morte di Matilde Lorenzi, in quel tragico allenamento in pista del 29 ottobre, ha scoperchiato un vaso di Pandora sulla sicurezza in pista, che già si stava aprendo. La svolta è arrivata nella giornata di ieri: air bag (tra l’altro di produzione tutta italiana) diventa obbligatorio per tutti gli atleti che prenderanno parte alle gare di velocità di sci alpino, discesa libera e supergigante. Lo ha deciso il Consiglio della Federazione Internazionale dello Sci (Fis). Il provvedimento è obbligatorio a partire da questa stagione agonistica.

Già se ne parlava da tempo, ma è come se l’appello dei genitori della promessa dello sci azzurro fosse stato ascoltato. Avevano chiesto di "dare un senso al dolore”, sì, aumentando i livelli di sicurezza in pista (anche attraverso una raccolta fondi). Matilde – che in gara utilizzava l’air bag – quel tragico giorno in allenamento non lo indossava.

L’anno scorso il circo bianco era rimasto segnato dalla caduta di Kilde. Il norvegese, dopo aver rischiato la vita a Wengen, quest’anno è dovuto rimanere ai box per il protrarsi della convalescenza dopo i diversi interventi subiti.