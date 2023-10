Bassino atleta Fisi dell’anno: la piemontese più votata davanti a Vittozzi e Deromedis

Bologna, 30 ottobre 2023 - E’ Marta Bassino l’atleta dell’anno Fisi per l’anno 2023. La piemontese è stata la più votata nella finale a tre con Lisa Vittozzi e Simone Deromedis, vincendo il premio e succedendo alla coppia Sofia Goggia-Federica Brignone che vinse nel 2022. Oltre 90mila i votanti e Marta Bassino è stata premiata ieri nell’ultima giornata della rassegna Skipass a Modena, il giorno dopo il debutto in Coppa del Mondo a Solden con il quinto posto nel gigante di sabato, Brignone seconda dietro Lara Gut, mentre la prova maschile è stata cancellata sul finire della prima manche per il forte vento in quota. Bassino ha vinto grazie soprattutto alla vittoria della medaglia d’oro nel supergigante femminile ai mondiali di Meribel, al terzo posto nella coppa di specialità di gigante con una vittoria al Sestriere e sette podi totali. Resta però anche la bella stagione disputata da Lisa Vittozzi nel biathlon e da Simone Deromedis nello ski cross, che ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di Bakuriani, mentre in Coppa del mondo vanta un secondo e un terzo posto.

Tutto ok a Cervinia per lo Speed Opening

E se il meteo ha fermato Solden, non per il caldo ma per il vento, è tutto ok a Cervinia per lo Speed Opening di metà novembre. Controllo neve positivo sulla Gran Becca di Zermatt-Cervinia e quindi via libera della FIS alle discese maschili programmate per l’11 e il 12 novembre sul Plateau Rosa. Sarà la prima gara transfrontaliera della storia ed è stata fortemente voluta dalle federazioni svizzera e italiana. La pista è per ora in perfette condizioni di innevamento ed è pronta ad ospitare le due gare, la prima l’11 e il 12 novembre per le discese maschili e poi il 18 e il 19 novembre per quelle femminili. I due weekend prenderanno il nome di Speedopening Matterhorn-Cervino. Qualche problema comunque rimane, perché se i maschi sono riusciti ad effettuare i primi allenamenti sulla Gran Becca, così non sarà per le donne che non potranno calcare il manto nevoso a causa delle previsioni meteo negative per questa settimana. Ad oggi, l’unica vera incognita meteo è rappresentata più che altro dal vento, come visto ieri a Solden, perché dal punto di vista dell’innevamento non ci sono problemi. Non solo Speed Opening, perché l’11 e il 12 novembre sono in programma i primi due slalom speciali della stagione in quel di Levi in Finlandia. Anche in questo caso la neve è ok, ma la certezza ci sarà solo il 2 novembre con il controllo della Fis sulla Levi Black. Si entra dunque nel vivo del calendario, oltre ai due Speed Opening ci sarà anche lo slalom maschile di Gurgl il 18 novembre e poi via alla trasferta in America con Killington il 25 e il 26 novembre, Beaver Creek a inizio dicembre assieme alla tappa canadese di Tremblant. Il ritorno in Europa è invece previsto a St. Moritz e Val d’sere nel weekend del 10 dicembre.

