Coppa del mondo di sci, il gigante maschile di Soelden annullato per vento. La classifica prima dell’interruzione

Solden, 29 ottobre 2023 - Primi problemi di meteo nella Coppa del mondo di sci alpino. Se già ieri il gigante femminile di Solden era stato ribassato, oggi la Fis ha dovuto cancellare quello maschile già sul finire della prima manche. Il responsabile non è stato il caldo ma il forte vento che ha pervaso il ghiacciaio del Rettenbach mettendo a repentaglio la sicurezza degli sciatori.

Cosa è successo

In un primo momento gli organizzatori sono riusciti a far partire la prima manche, con partenza ribassata e accorciamento della pista a circa 50 secondi di gara, e sembrava che tutto potesse svolgersi più o meno regolarmente dato che erano scesi circa 47 pettorali, seppur in condizioni non ottimali. Ma quando al cancelletto di partenza si è presentato l’azzurro Simon Maurberger le condizioni meteo sono precipitate e il vento ha ripreso forza, mettendo anche a rischio la stabilità dei gonfiabili e dei teloni. La Fis ha deciso di sgombrare il campo di gara e attendere un calo delle folata, ma non è successo. Cosi il direttore Markus Waldner ha dovuto prendere la decisione definitiva di cancellare tutto dopo circa un'ora di attesa.

La classifica parziale

Un po’ a sorpresa al momento della cancellazione era in testa l’austriaco Marco Schwarz che aveva 29 centesimi di vantaggio sullo svizzero Marco Odermatt, il favorito della vigilia, e 46 sul francese Alexis Pinturault, poi al quarto posto si era fissato il norvegese Henrik Kristoffersen a 59 centesimi e al quinto l’altro svizzero Gino Caviezel a 95. Italia sotto tono con Filippo Della Vite che aveva commesso un errore nella parte finale ed era undicesimo a 1”63, mentre Luca De Aliprandini era diciottesimo a 2”03.. Fuori dai trenta gli altri. Ora resta da capire dove verrà recuperato il gigante cancellato dato che il prossimo appuntamento tra le porte larghe è solo il 9 dicembre in val d’sere e a metà novembre ci saranno gli slalom di Levi e gli Speed Opening di Cervinia.