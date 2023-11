Coppa del Mondo di sci, slalom gigante di Solden: beffa Brignone. Vince Gut-Behrami

Solden (Austria), 28 ottobre 2023 – La Coppa del Mondo di sci 2023-2024 si apre con lo slalom gigante femminile di Solden, che premia Lara Gut-Behrami, quarta al mattino e protagonista di una grande rimonta nella seconda manche. Rimonta che, per appena 2 centesimi, costa carissima a Federica Brignone, seconda davanti a Petra Vlhova. Marta Bassino chiude invece quinta, mentre Sofia Goggia si piazza 16esima dopo il giallo del mattino: un addetto ai lavori la intralcia in pista, costringendola a ripetere la propria manche. Andrà decisamente peggio a Ragnhild Mowinckel, squalificata per una presenza di scioline al fluoro sotto gli sci.

Prima manche

La prima parte di gara sorride a Federica Brignone, che piazza un grande 1:08.77 che le vale la vittoria parziale su Sara Hector e Petra Vlhova, indietro rispettivamente di 50 e 63 centesimi: per la valdostana, partita con il pettorale numero 6, l'accelerata decisiva è arrivata nel secondo intermedio, nel quale fa registrare il miglior tempo. Il terzo parziale sorride invece a Mikaela Shiffrin, che comunque deve accontentarsi soltanto del quinto posto a 75 centesimi dalla vetta, dalla quale distano rispettivamente 1.25, 2.80 e e 3.30 le altre azzurre qualificate per la seconda manche: nell'ordine Marta Bassino, Sofia Goggia e Asja Zenere. Niente da fare invece per Roberta Melesi, Elisa Platino ed Elena Curtoni. Tornando a Goggia, si tinge di giallo il suo esordio stagionale: un addetto ai lavori si fa trovare incautamente in pista durante la prova della bergamasca, che era partita alla grande alla luce di un ritardo di appena 13 centesimi da Brignone dopo il primo intermedio. Poi il quasi impatto con l'uomo, intento a sistemare la neve, prima della frenata dell'azzurra che ha momentaneamente annullato la prova. Come da regolamento in questi casi, Goggia riparte dal cancelletto e, nonostante tutto, riesce a chiudere 19esima, mostrando grandi progressi tra le porte larghe. Altra curiosità: Ragnhild Mowinckel, sesta al mattino, viene squalificata in base alle nuove normative a causa di una presenza eccessiva di fluoro sotto gli sci.

Secondo manche

Zenere chiude con un tempo totale di 2:22.47 che le vale il 28esimo posto, mentre Goggia lo fa in 2:21.88 e termina 16esima. Bassino piazza un eccellente 2:20.13, che viene parzialmente ridimensionato da una parte finale piuttosto lenta dopo un grande exploit sul muro: alla fine matura un quinto posto ricco di rimpianti. Si parla di rimpianti e il pensiero va a Brignone, che incassa la rimonta di Lara Gut-Behrami e chiude seconda per appena 2 centesimi.

Classifica slalom gigante femminile di Solden

1) Lara Gut-Behrami (SUI) in 2:18.94

2) Federica Brignone (ITA) +0.02

3) Petra Vlhova (SVK) +0.14

4) Sara Hector (SWE) +1.10

5) Marta Bassino (ITA) +1.19

6) Mikaela Shiffrin (USA) +1.40

7) Valérie Grenier (CAN) +1.45

8) Mina Furst Holtmann (NOR) +2.00

9) Alice Robinson (NZL) +2.48

10) Franziska Gritsch (AUT) +2.58

Classifica Coppa del Mondo di slalom gigante

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 100

2) Federica Brignone (ITA) 80

3) Petra Vlhova (SVK) 60

4) Sara Hector (SWE) 50

5) Marta Bassino (ITA) 45

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Lara Gut-Behrami (SUI) 100

2) Federica Brignone (ITA) 80

3) Petra Vlhova (SVK) 60

4) Sara Hector (SWE) 50

5) Marta Bassino (ITA) 45