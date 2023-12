Sci, salta anche il super g: tutto cancellato a Beaver Creek

Beaver Creek, 3 dicembre 2023 - Si chiude un intero weekend senza gare a Beaver Creek dove il meteo ha cancellato la bellezza di due discese libere e un supergigante di Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le cancellazione di venerdì e sabato, è arrivata anche quella della domenica e nemmeno il super g è stato disputato sulla pista americana. Troppo vento, troppa neve: il direttore di gara Markus Waldner ha deciso, senza nemmeno far arrivare gli sciatori per la ricognizione, per il no alla gara. Tutti sono rimasti in albergo per una debacle totale delle gare di velocità e in generale della Coppa del mondo maschile che è ferma al solo slalom speciale di Gurgl.

Nessuna gara sulla Birds of Prey

Neanche una gara di velocità in questo avvio di stagione e zero gare sulla spettacolare Birds of Prey. Il meteo non ha concesso tregua e infatti in settimana si sono disputate solo le prime due prove di discesa, poi sulle gare notte fonda con tre rinvii in fila, evento quasi unico nella storia dello sci alpino. Le previsioni ci hanno preso, con evidente peggioramento nel fine settimana, talmente tanto da cancellare un tris di discipline veloci. E’ come se la stagione 2023/2024 non fosse cominciata per i maschi e adesso si aprono evidenti problemi di recupero delle gare. Siamo a ben sei stop su sette eventi in programma. Al momento una delle discese di Cervinia sarà recuperata a Santa Cristina in Val Gardena, mentre il gigante non disputato a Solden verrà recuperato ad Aspen, ma sulle altre gare si rischia. Ci sono troppe discese da recuperare e una probabilmente non troverà spazio in agenda dato il calendario fitto. Quasi certamente una libera si tenterà di recuperare a Bormio a fine mese, ma l’altra potrebbe saltare definitivamente. Ora la Coppa del Mondo torna in Europa, ma di nuovo con prove tecniche. Il prossimo appuntamento è in Val d’Isere sulla Face de Bellevarde dove ci saranno uno slalom gigante sabato 9 dicembre e uno slalom speciale domenica 10 dicembre. Le discipline veloci torneranno invece a partire dal 14 dicembre sulla Saslong con il recupero di Cervinia, poi il 15 riprende il calendario originale con il supergitante e poi il 16 la difesa bis, mentre il 17 e il 18 dicembre si andrà nella vicina Alta Badia sulla Gran Risa per una coppia di slalom giganti. Meno problemi per le ragazze che saranno a St. Moritz con un supergigante l’8 dicembre, una discesa libera il 9 dicembre e un altro supergigante il 10 dicembre.