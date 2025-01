Sci: Brignone riparte da Kronplatz, poi Garmisch. Gli uomini a Kitzbuhel, orari tv e programma

Bologna, 20 gennaio 2025 – Due vittorie italiane a Cortina d’Ampezzo, sulla pista olimpica, con Sofia Goggia dominante in discesa e Federica Brignone straripante in super g. Sci alpino italiano sugli scudi, come sempre al femminile dove abbondano le campionesse in un ciclo floridissimo e che verrà rimpianto quando qualcuna inizierà a ritirarsi. Non è ancora tempo di pensarci, perché Fede Brignone torna dall’Olimpia delle Tofane con la vetta della classifica generale e la settimana di impegni parte già martedì sull’Erta di Kronplatz, dove ci sarà un’altra occasione per poter allungare. La tigre di La Salle comanda con 639 punti, davanti a Camille Rast con 533 e Sara Hector con 507, e davanti a lei si stagliano tre gare importantissime per la corsa alla sfera di cristallo. In gigante le rivali ci saranno, ma nel weekend a Garmisch, discesa e super g, ci può essere un’altra possibilità di prendere ulteriormente margine. E pure Goggia, che ha deciso di esserci a Kronplatz, potrebbe tornare in scia anche se nella sua mente ci sono i mondiali e la coppa di specialità di discesa, che ora vede in testa Brignone con 189 punti - Sofia è a quota 180 seguita da Huetter a 176. Insomma, le due italiane di punta possono vincere quasi tutto, considerando che Fede è seconda anche in super g a meno 35 da Gut Behrami e seconda in gigante a meno 96 da Hector.

Il calendario di gare

Gennaio è mese di classicissime, di tappe iconiche dello sci alpino mondiale. Dopo Cortina e Wengen, arriva per le donne Garmisch Partenkirchen, sabato discesa e domenica super g, mentre i maschi saranno sulla mitica Streif di Kitzbuhel per super g venerdì, discesa sabato e slalom domenica. Insomma, il meglio del meglio. Prima, però, ci sarà Kronplatz con il temibile e bellissimo gigante sulle dure pendenze dell’Erta, che spesso hanno date gioie alle ragazze azzurre. La nazionale femminile ha vinto a Kronplatz con Fede Brignone, a cui ha aggiunto cinque terzi posti (Brignone due volte e Bassino tre), segno che si può ancora sognare in grande. In gara, oltre alla tigre di La Salle, ci saranno Marta Bassino, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Giorgia Collomb, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e le esordienti Carole Agnelli e Alessia Guerinoni. Tutto in diretta sui canali Rai ed Eurosport.

Programma e orari tv

Martedì 21 gennaio Kronplatz – Slalom gigante femminile ore 10.30 e 13.30 (Rai ed Eurosport)

Venerdì 24 gennaio Kitzbuhel – Supergigante maschile ore 11.30 (Rai ed Eurosport)

Sabato 25 gennaio Garmisch Partenkirchen – Discesa femminile ore 10.15 (Rai ed Eurosport)

Sabato 25 gennaio Kitzbuhel – Discesa maschile ore 11.30 (Rai ed Eurosport)

Domenica 26 gennaio Kitzbuhel – Slalom speciale ore 10.15 e 13.30 (Rai ed Eurosport)

Domenica 26 gennaio Garmisch Partenkirchen – Supergigante femminile ore 11.00 (Rai ed Eurosport).

