Coppa del Mondo di sci, a Levi la seconda gara del weekend: favorite e programma tv

Levi, 11 novembre 2023 – Il primo slalom di Coppa del mondo di sci alpino ha visto l'affermazione di Petra Vlhova, in modo netto, e ha lasciato alcuni segnali importanti di quello che potrebbero essere le carte per il bis di domenica, anche se i nomi sono sempre gli stessi e la slovacca ha dimostrato di avere una marcia in più stando alle prime sensazioni. La concorrenza resta agguerrita con Shiffrin, quarta nel primo slalom e forse influenzata dalla caduta in allenamento, e attenzione anche all'austriaca Liensberger, ritrovata dopo tanto tempo, e una Duerr pronta ad alzare l’asticella nei momenti che contano.

Le favorite della gara

Se la versione di Petra Vlhova sarà la stessa della prima gara ci sarà poca partita. La slovacca nella seconda manche ha dato secondi e metri a tutte le avversarie scendendo a velocità doppia e senza sbavature. A dire il vero, servirebbe la miglior Shiffrin che tutti conosciamo e si sa che lei ha tutte le carte in regola per accendere nuovamente la sfida degli ultimi anni in questa specialità. Duerr ha saputo contenere la sua energia esplosiva mettendo gli sci tra la slovacca e la statunitense. Una vera prova di forza che le servirà anche per domani con la consapevolezza di essere all’altezza, o quasi, delle grandi. Poi c’è la ritrovata Katherina Liensberger che oggi ha fatto una seconda manche strepitosa tanto da tenere a bada Shiffrin, la quale si è detta non preoccupata della prova fatta. Per la campionessa di Vail è solo un piccolo passaggio a vuoto e avrà tante opportunità per rifarsi. Lontane invece Wendy Holdener e Paula Moltzan che dovranno trovare il modo per riscattare il risultato della giornata odierna, mentre la Croazia può puntare in alto con Leona Popovic e su Zrinka Ljutic che hanno colto una buona top ten.

In casa Italia è andata sopra le aspettative Martina Peterlini mentre Lara Della Mea ha colto i primi punti: entrambe proveranno a bissare la prestazione per chiudere in bellezza il weekend finlandese. Tra le outsider si può citare la sciatrice di Sandviken Sara Hector che ha tenuto alta la bandiera svedese anche se predilige il gigante nel quale è campionessa olimpica in carica.

Dove vedere la gara

Su Rai Sport la gara inizierà alle 9.45 per la prima manche mentre alle 12.55 scatterà la seconda e decisiva manche di Levi. Per i portali a pagamento ci saranno Discovery Plus alle 9.50 e alle ore 13.00, ai quali si aggrega la piattaforma streaming di Now ai medesimi orari. Infine, la visione sarà possibile anche su Rai Play seguendo sempre il canale di Eurosport.