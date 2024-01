Discesa Altenmarkt: favorite e orari tv

Altenmarkt, 12 gennaio 2024 - Sabato di discese libere nella Coppa del mondo di sci alpino. Al maschile la classicissima a Wengen sul Lauberhorn, tra l’altro con la libera nella sua interezza con partenza in alto, mentre ad Altenmarkt toccherà alle ragazze cimentarsi nella disciplina più veloce e per l’Italia ci sarà un’altra occasione di procacciare il podio dopo il quarto posto di Federica Brignone nel supergigante di venerdì. La valdostana ha mancato di poco le prime tre posizioni, ma ha comunque accorciato a 182 il divario da Mikaela Shiffrin in classifica generale. Delusione per Sofia Goggia, che aveva anche il pettorale rosso, uscita a metà pista per una scivolata. Ora la libera con le austriache pericolose.

Favorite della discesa

Dopo due gare disputate il pettorale rosso è sulle spalle di Sofia Goggia con 130 punti, davanti a Jasmine Flury con 113 e Cornelia Huetter con 110. La bergamasca è caduta in super g e ha perso il pettorale rosso di disciplina, ma in discesa vorrà riscattarsi forte delle quattro coppe di specialità conquistate. Dovrà però aggiustare qualcosa dal punto di vista tecnico dopo i tanti errori commessi in supergigante. Sarà proprio Cornelia Huetter, in grande forma, a darle filo da torcere. Sulle nevi di casa l’austriaca è parsa in grande forma e ad Altenmarkt si trova bene. In generale la squadra austriaca è molto solida con Ariane Raedler, Mirjam Puchner e Stephanie Venier sicure protagoniste. Poi la Svizzera che punterà su un terzetto di rispetto composto da Lara Gut, Corinne Suter e Jasmine Flury. In casa Norvegia, invece, c’è una pericolosa Kajsa Vickhoff Lie, seconda in supergigante. Per l’Italia ci sarà ovviamente Federica Brignone, che ha l’intento di avvicinare ulteriormente Mikaela Shiffrin in classifica generale. In discesa sarà più dura che in superg, ma la valdostana ha il dovere di provarci dopo le buone prove disputate nei giorni scorsi. Tra le azzurre ci si aspetta un buon risultato anche da Nicol Delago. Brignone ha analizzato così il quarto posto in supergigante, puntando il dito sul finale dove un rimbalzo le ha fatto perdere decimi importanti verso lo schuss d’arrivo: “Ho sentito rallentare nell’ultima parte - le sue parole a Raisport - Ho preso un rimbalzo e probabilmente ho perso il tempismo, poi prima del salto dovevo tenere una quota più alta. In ogni caso penso che Huetter abbia fatto qualcosa di incredibile. La discesa? In prova le linee mi sono venute tutte, ora spero vada tutto bene in gara”. Più critica Sofia Goggia: “Ho faticato a girare gli sci e sotto ho esagerato con le inclinazioni. Devo rivedere qualcosa dal punto di vista tecnico. La discesa? Si parte da in alto e lo schuss iniziale porta subito sopra i 100 chilometri orari”.

Dove vederla in tv

La discesa di Altenmarkt, terza della stagione, si disputa sabato 13 gennaio con orario di partenza alle 10.45. Diretta su Rai Due dalle 10.35 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.