Sci, discesa bis a Kvitfjell: favorite e orari tv

Bologna, 28 febbraio 2025 – Non è semplice vincere a Kvitfjell per le azzurre. La pista molto scorrevole e con poche parti tecniche premia le ragazze dotate di piede sensibile e capaci di generare velocità in posizione.

Non a caso la prima libera l’ha vinta Cornelia Huetter, forse la discesista più completa, e non a caso a podio sono andate Emma Aicher e Breezy Johnson. Ma le italiane si sono difese, con un terzetto dal quarto al sesto posto e quella più amareggiata è Sofia Goggia che si è vista sfilare il podio dal pettorale 27 di Aicher.

Più soddisfatte Brignone e Pirovano, che sono specialiste del tecnico e si sono egregiamente difese. Soprattutto la tigre di La Salle che ha approfittato della giornata no di Lara Gut Behrami per aumentare il margine in classifica sopra i 200 punti.

La situazione e le favorite

Come detto, in classifica generale c’è stato un ulteriore allungo di Federica Brignone che ora comanda con 1044 punti davanti ai 831 di Lara Gut Behrami, mentre sembrano più tagliate fuori Zrinka Ljutic, assente nelle discipline veloci, con 753 e Sofia Goggia, che gareggia su tre discipline ma paga due zeri a St. Ankton ed è quarta con 671 punti. Nella classifica di discesa è invece grande bagarre. Brignone è pettorale rosso con 334 punti, ma Goggia con 310 e Huetter con 308 incombono. Sabato è dunque tempo per la discesa bis. La favorita è senza dubbio Cornelia Huetter, la più adatta alla pista norvegese, ma attenzione a Emma Aicher, che non è più una sorpresa, e la campionessa del mondo Breezy Johnson, sempre competitiva quando si tratta di far scorrere. Ci si aspetta un riscatto da Goggia, che è in ripresa ma vuole un podio. Fede Brignone deve ancora difendersi e può provare a togliere qualche decimo dalla gara di venerdì, ma in ogni caso pure Lara Gut Behrami non è tanto in feeling con la pista norvegese e c’è margine per aumentare ancora il distacco. Outsider Pirovano, Stuhec, Suter, Puchner e Weidle Winkelmann.

I pettorali di partenza

1 Elena Curtoni 2 Ilka Stuhec 3 Lauren Macuga 4 Nicol Delago 5 Kira Weidle Winkelmann 6 Breezy Johnson 7 Laura Pirovano 8 Cornelia Huetter 9 Federica Brignone 10 Sofia Goggia 11 Lara Gut Behrami 12 Corinne Suter 13 Mirjam Puchner 14 Ester Ledecka 15 Stephanie Venier 16 Emma Aicher 17 Marta Bassino 18 Kajsa Vickhoff Lie 19 Ariane Raedler 20 Jaqueline Wiles 21 Lindsey Vonn 22 Delia Durrer 23 Priska Ming Nufer 24 Nadia Delago 25 Christina Ager 26 Malorie Blanc 27 Michelle Gisin 28 Romane Miradoli 29 Laura Gauche 30 Joana Haehlen

Dove vederla in tv

La seconda discesa libera di Kvitfjell si disputa sabato 1 marzo con orario di partenza alle ore 10.30. Diretta in chiaro su Rai Due, e in streaming su raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. Leggi anche - Sci, Huetter vince a Kvitfjell, Goggia quarta e Brignone quinta