Sci, gigante Kranjska Gora: favoriti e orari tv

Bologna, 28 febbraio 2025 – Non solo le ragazze saranno impegnate in questo weekend di sci alpino. Riparte, dopo i mondiali, anche la Coppa del mondo maschile che vivrà di due prove tecniche nella storica località di Kranjska Gora. In programma un gigante e uno slalom tra sabato e domenica e gli italiani puntano a essere protagonisti. Tra i pali larghi, ovviamente, la maggior carta è Luca De Aliprandini, ma gli svizzeri sembrano un gradino sopra e rasentano la perfezione, guidati dal solito e immarcescibile Marco Odermatt. La Coppa del mondo è sostanzialmente in ghiaccio e in mano allo svizzero, che vince per dispersione e reale assenza di avversari. D’altronde, lui va forte in tre discipline su quattro e batterlo è praticamente impossibile, a meno che dalla prossima stagione non possa esserci il ritorno a grandi livelli sia di Aleksander Aamodt Kilde che di Marco Schwarz.

I favoriti di Kranjska

La situazione in classifica è abbastanza chiara. Marco Odermatt, a undici gare dalla fine, domina con 1.246 punti e il secondo, che è Henrik Kristoffersen, è distanziato di ben 500 punti. Game, set and match. Di fatto, si gioca per il secondo posto con Loic Meillard a 641, Franjo Von Allmen con 606, Atle Lie McGrath con 548 e Timon Haugan con 528. Qualche problema in più per Odermatt nella classifica di specialità di gigante, dove è pettorale rosso con 360 punti ma il norvegese Alexander Steen Olsen è ancora abbastanza vicino con 289, assieme a Henrik Kristoffersen terzo con 278. Il miglior azzurro è ovviamente Luca De Aliprandini quinto con 196 punti. Per quanto riguarda i favoriti, si parte ovviamente da Odermatt, che parte con il 7, ma attenzione anche a Tumler e Meillard, che infilano un terzetto elvetico da podio. I norvegesi puntano su Kristoffersen, Steen Olsen e McGrath, ma attenzione anche agli austriaci Schwarz, Brennsteiner e Haaser. Fuori da queste tre nazioni citiamo lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic, il francese Favrot e l’azzurro De Aliprandini. Fuori dal primo gruppo di merito la palma di outsider va a Pinheiro Braathen, Joan Verdu, Leo Anguenot, Manuel Feller e Alex Vinatzer.

I pettorali di partenza

1 Zan Kranjec 2 Alexander Steen Olsen 3 Filip Zubcic 4 Marco Odermatt 5 Loic Meillard 6 Henrik Kristoffersen 7 Thomas Tumler 8 Thibaut Favrot 9 Luca De Aliprandini 10 Marco Schwarz 11 Stefan Brennsteiner 12 Atle Lie McGrath 13 Raphael Haaser 14 River Radamus 15 Timon Haugan I pettorali degli altri altri italiani: Alex Vinatzer 21, Giovanni Borsotti 25, Filippo Della Vite 27, Simon Talacci 41, Stefano Pizzato 58.

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Kranjska Gora si disputa sabato 1 marzo con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati.