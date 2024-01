Sci, cancellata la seconda prova della discesa libera di Cortina. Le motivazioni

Cortina d'Ampezzo, 25 gennaio 2024 - Si fa sempre più tormentata la marcia di avvicinamento al weekend di Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo, che prevede in programma due discese libere (venerdì e sabato) e un super-g (domenica). La seconda prova cronometrata di discesa, prevista per la mattinata, è stata infatti annullata per avverse condizioni meteo.

I dettagli

A spuntarla, sull'Olympia delle Tofane, è stato il forte vento, che ha obbligato la direzione di gara a cambiare il programma e neanche una sola volta. Inizialmente la prova era stata confermata, con inizio sempre a partire dalle 11 ma con la partenza abbassata all'altezza del Duca d'Aosta: l'idea, basandosi sullo start di riserva, era consentire alle atlete di disputare un test rapido, di circa 60''. Niente da fare: le condizioni meteo non hanno permesso neanche questa soluzione e così la seconda prova cronometrata è stata cancellata definitivamente. Il riferimento rimane così il test disputato ieri, quello che aveva premiato Laura Gauché grazie a un tempo di 1:33.75, più basso di 47 centesimi di quello di Stephanie Venier e di 48 centesimi su Federica Brignone, tra le più attese insieme a Sofia Goggia: per la bergamasca ieri un errore sullo Scarpadon che è stato l'artefice dei 2.52 di ritardo accumulati nonostante gli ottimi rilevamenti nei precedenti settori. Insomma, per l'attuale leader della Coppa del Mondo di specialità la caccia al tris stagionale e al bis a Cortina d'Ampezzo dopo i fasti dell'anno scorso non sembra pregiudicata. Naturalmente meteo e rivali permettendo: tra esse ovviamente Brignone, che ha avuto un buon feeling con una neve che però, di ora in ora, sta cambiando aspetto e consistenza. Buoni i riscontri forniti anche dalle altre azzurre: Nicol Delago si è piazzata a 1.18, mentre Marta Bassino, non proprio una specialista, è scesa con un ritardo di 1.89. I tempi sono stati invece più alti per Nadia Delago, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi, attardate rispettivamente di 2.47, 2.58, 3.47 e 5.35. Più o meno in questa zona della classifica si è piazzata anche Mikaela Shiffrin, al ritorno nella velocità dopo la pausa dovuta a problemi fisici: per la fuoriclasse statunitense un ritardo di 4.24 viziato da un terzo intermedio non all'altezza della fama della sua autrice. A spaventare maggiormente sembra il terzetto svizzero composto da Corinne Suter, Jasmine Flury e Lara Gut-Behrami, piazzato nelle primissime posizioni. Questa è storia di ieri: quella di oggi racconta di una prova cancellata dal vento nonostante il tentativo estremo di salvare ma mattinata con la partenza abbassata.

