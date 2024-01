Sinner-Djokovic, dove e quando vedere la semifinale degli Australian Open. Orario proibitivo

Melbourne, 24 gennaio 2024 - Cinque successi senza perdere un set. Jannik Sinner ha avuto fino a qui un percorso netto di grande spessore agli Australian Open 2024, solo come i grandi sanno fare, lottando, soprattutto nel quarto di finale contro Rublev, ma domando tensione e momento della partita. Adesso, lo scoglio più duro rappresentato dal numero uno al mondo Novak Djokovic, per l’ennesima sfida degli ultimi mesi. Sconfitti Van de Zandschulp, De Jong, Khachanov e Rublev, ora per Sinner c’è il serbo, che va a caccia del grande slam della sua carriera, ovvero vincere tutti e quattro gli slam stagionali e nello stesso anno. Nole ha faticato più di Jannik nei primi turni, infatti ha concesso tre set ai suoi avversari (Prizmic, Popyrin e Fritz) mentre ha avuto percorso netto con Etcheverry e Mannarino, ma in semifinale darà il suo massimo, conscio del fatto che l’azzurro è quello che lo ha fatto penare di più negli ultimi mesi. Djokovic è rimasto in campo per più tempo fino a qui, ma è anche più esperto di Sinner sulla durata di cinque set ed è un fattore, nonostante la differenza di età, da tenere in considerazione.

Sono sette i precedenti sul tour principale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tutti abbastanza recenti. Il primo risale a una esibizione in Australia sul cemento il 29 gennaio 2021, fu una partita di un solo set vinta da Djokovic per 6-3. Il serbo ha poi infilato altri tre successi in fila contro Sinner, partendo da Montecarlo 2021 (due set a zero), passando per Wimbledon 2022, vittoria di Nole ai quarti di finale al quinto set e in rimonta da due set sotto, e ancora Wimbledon 2023 il 14 luglio stavolta per tre set a zero. Poi Jannik ha cambiato passo e dall’autunno in avanti ha trovato il suo livello migliore, avvicinando quello di Djokovic con un primo importante segnale nel round robin delle Finals con il successo per due set a uno, subito riscatto dal serbo con la vittoria in finale in due set. Ma il precedente più benaugurante è stato quello del 25 novembre nella semifinale di Coppa Davis, quando Sinner è stato capace di annullare tre match point, sotto pressione, andando poi a vincere al terzo e decisivo parziale per trascinare l’Italia verso l’insalatiera. Jannik vinse quella incredibile partita per 6-2 2-6 7-5 in 2h35’ di gioco. Ma all’Australian Open si gioca tre su cinque e in una partita combattuta dovrà essere in grado di tenere certi livelli per 4 o 5 ore di fila. Tutta un’altra storia.

La semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si gioca nella giornata di venerdì 26 gennaio. Il match è programmato come seconda partita sul campo centrale, dopo la finale del doppio misto tra Hsieh e Zielinski contro Krawczyk e Skupski, con orario di inizio non prima delle 4.30 del mattino ora italiana. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus, Dazn, Sky Go. A pagamento su Now Tv.