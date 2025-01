Discesa libera St. Anton: orari tv e pettorali di partenza. Goggia a caccia del successo

Bologna, 10 gennaio 2025 – Dopo circa un mese si torna a gareggiare in discesa. Protagonista St. Anton, che propone una libera e un super g tra sabato e domenica. Si tratta solamente della seconda downhill dell’anno dopo quella di Beaver Creek vinta da Cornelia Huetter su Sofia Goggia, ma rappresenta uno snodo importante sia per la classifica di specialità che per quella generale, comandata da Zrinka Ljutic, specialista dello slalom. E’ l’occasione per Fede Brignone e Sofia Goggia di tornare in corsa dopo che a Kranjska la bergamasca ha chiuso in una ottima quinta posizione mentre la valdostana è uscita nella prima manche. Attenzione però a Cornelia Huetter, ormai rivale numero uno delle italiane.

La situazione e le favorite

Classifica di specialità tutta in divenire. Dopo una sola libera comanda Huetter con 100 punti, poi Goggia con 80 e Lara Gut Behrami con 60. Le altre italiane sono Marta Bassino settima a 36 e Federica Brignone nona a 29. Insomma, con ancora sette gare da disputare è tutto in gioco. A St. Anton condizioni difficili, molto caldo giovedì nella prima prova, nevicata abbondante venerdì che ha fatto cancellare la seconda. Di fatto in gara lo stato della neve sarà molto diverso rispetto alle prove. Giovedì miglior tempo di Brignone con 1”31 su Gut Behrami e 1”47 su Goggia, con Ledecka quinta a 1”67 e Huetter sesta a 2”08. Per quanto riguarda le favorite, il triello appare quello tra Huetter, Goggia e Gut Behrami, ma attenzione a Stuhec, Venier e Ortlieb. Tante le outsider, partendo proprio da Ledecka, sempre temibile, ma passando anche per le italiane Brignone e Curtoni, due carte validissime oltre a Goggia. Fuori dal primo sotto gruppo di merito citiamo Aicher, Suter e Gauche.

I pettorali di partenza

1 Priska Ming-Nufer

2 Corinne Suter

3 Jaqueline Wiles

4 Kajsa Vickhoff Lie

5 Laura Gauche

6 Nina Ortlieb

7 Mirjam Puchner

8 Laura Pirovano

9 Sofia Goggia

10 Elena Curtoni

11 Lara Gut Behrami

12 Cornelia Huetter

13 Ilka Stuhec

14 Federica Brignone

15 Stephanie Venier

16 Michelle Gisin

17 Ariane Raedler

18 Nicol Delago

19 Kira Weidle Winkelmann

20 Christina Ager

21 Lauren Macuga

22 Emma Aicher

23 Delia Durrer

24 Elvedina Muzaferija

25 Romane Miradoli

26 Valeri Grenier

27 Ester Ledecka

28 Isabella Wright

29 Joana Haehlen

30 Ricarda Haaser

Dove vederla in tv

La discesa libera di Sankt Anton si disputa sabato 11 gennaio alle ore 11.15 ed è prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due, canale 2 del digitale, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti.