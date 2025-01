Slalom Adelboden: orari, come seguirlo in tv e favoriti

Bologna, 10 gennaio 2025 – Grande delusione per la nazionale italiana nello slalom casalingo di Campiglio e subito una occasione per riscattarsi. Pochi giorni dopo il Canalone Miramonti, Gross il migliore con il ventunesimo tempo e Vinatzer fuori, arriva Adelboden, altra grande classica del calendario maschile di Coppa del mondo. Programma invertito rispetto a quello originale per arginare le nevicate delle ultime ore e prima si farà lo slalom, nella giornata di sabato, e poi il gigante, domenica a chiusura del weekend. Per l’Italia è ora l’ora del riscatto in una disciplina che ha visto una involuzione quasi senza precedenti.

La situazione in classifica e i favoriti

Il pettorale rosso è passato di mano a Campiglio, grazie al secondo posto di Meillard dietro a Popov. Lo svizzero è balzato in testa con 325 punti, davanti ai 315 di Kristoffersen e i 240 di Noel, che ha vinto i primi due slalom poi è andato in difficoltà. Ha sprecato McGrath, uscito nella seconda quando era in testa e ora è quarto con 222 punti. Per quanto riguarda i favoriti, potremmo citare proprio Meillard, che però ad Adelboden in slalom non è mai andato a podio. Chi invece ha sempre fatto grandi prestazioni è Henrik Kristoffersen, per ben sei volte nei primi tre posti e due volte vincitore: il norvegese vuole riprendersi lo scettro di leader e avvicinare Odermatt nella generale. A Campiglio è parso sotto tono.

Occhio anche a Manuel Feller, in difficoltà ma vincitore l’anno scorso, così come Lucas Braathen, che paga il pettorale di partenza ma ha vinto nel 2023. Da attenzionare pure Daniel Yule, trionfatore nel 2020, e Atle Lie McGrath, due volte secondo sulla Chuenisbargli. Pure il tedesco Linus Strasser si trova bene ad Adelboden con tre podi tra il 2021 e il 2023.

Tra gli outsider citiamo il croato Samuel Kolega, il francese Steven Amiez e lo svedese Kristoffer Jakobsen. Infine, citazione per il bulgaro Albert Popov vincitore a Campiglio. La squadra italiana sarà composta da Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger e Corrado Barbera. Inutile nascondersi, le possibilità di fare bene sono molto ridotte, con Gross che è spesso il migliore, ma ha 38 anni, e Vinatzer che non sta ritrovando piazzamenti in top five da due anni a questa parte. Inoltre, i brutti risultati dell’ultimo periodo tengono lontani gli italiani dai primi quindici pettorali e di conseguenza è sempre più difficile ritrovare rendimento ad alti livelli. I giovani, inoltre, faticano a sbocciare.

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Adelboden si disputa sabato 11 gennaio con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, e in streaming su Raiplay con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca affidata a Zoran Filicic e Silvano Varettoni.