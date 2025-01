Sci, Goggia punta St. Anton: “Ora si comincia a fare sul serio”

St. Anton, 10 gennaio 2025 – Una sola discesa disputata fino a qui in stagione, vinta a Beaver Creek da Cornelia Huetter, che è ovviamente pettorale rosso di specialità con 100 punti, inseguita da Sofia Goggia, tre volte su tre a podio nelle gare veloci da quando ha ripreso l’attività. La bergamasca, inoltre, ci ha messo un quinto posto in gigante a Kranjska, a conferma di una sciata tornata efficace e tecnica. A St. Anton, se Sofia dovesse incamerare molti punti, ci potrebbe essere anche un prepotente ritorno nella classifica generale di Coppa del mondo, ora comandata da Zrinka Ljutic. Inizia dunque la seconda parte di calendario, con tante discese e con i mondiali di febbraio a Saalbach. Goggia è attesa alla prova del nove.

Si parte sabato a St. Anton: “Occhio alle condizioni”

Sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio due prove veloci in Austria a St. Anton con discesa libera e super g. Goggia può fare punti pesanti e acquisire ulteriore fiducia nelle sue discipline, ma attenzione al meteo che fa le bizze. Neve ghiacciata nella ricognizione prima della prova di giovedì, causa pioggia che è infiltrata, poi temperature in risalita e neve primaverile, mentre la seconda prova è stata cancellata per maltempo. Le sciatrici in gara troveranno condizioni diverse rispetto al primo e unico test disputato: “Quando abbiamo iniziato la ricognizione, la neve era molto ghiacciata anche a causa della pioggia caduta che è penetrata, poi le temperature si sono alzate e quando siamo scese tre ore dopo abbiamo trovato una neve marcia, quasi primaverile – l’analisi di Sofia - Ho guardato bene la pista, troveremo condizioni totalmente diverse, cercheremo di adattarci al meglio. Continuo a vivere giorno per giorno, ho avuto buone conferme dal gigante e sono contenta del blocco tecnico svolto nel periodo natalizio”. C’è poi anche un nuovo adattamento alle gare veloci, perché da Beaver Creek è passato un mese e Goggia si è poi concentrata sul tecnico: “Negli ultimi giorni non siamo riusciti a fare troppe cose, è passato un mese dall’ultima volta che abbiamo fatto discesa a Beaver Creek, bisogna un attimo riprendere confidenza con i materiali usati nella velocità”, ancora Sofia. Nella prima prova di giovedì il miglior tempo è stato di Federica Brignone, velocissima sulla pista austriaca, ma pure lei è consapevole che sabato le condizioni saranno totalmente diverse e servirà farsi trovare pronte: “Sarà come trovarsi nuovamente in pista per la prima prova – la sua analisi - Perché le condizioni saranno sicuramente diverse rispetto a quelle trovate giovedì, ha nevicato e quindi non ci saranno né la stessa neve, né le stesse temperature, cambierà anche la velocità. Ho delle buone sensazioni, cercherò di fare il massimo, rimanere tranquilla senza strafare, per non commettere gli stessi errori di inizio stagione. Ho voglia di fare velocità e prendere il ritmo”. Via alla gara sabato 11 gennaio alle 11.15 con doppia diretta sui canali Rai ed Eurosport.

Leggi anche - Tennis, Sinner spegne Kyrgios: "Non penso di dover rispondere"