Sinner domina Tsitsipas e ‘spegne’ Kyrgios: “Non credo di dovergli rispondere”

Melbourne, 10 gennaio 2024 – Sinner come un colpo di spugna: dentro e fuori dal campo si prende tutto. L’azzurro vince e convince nella sua seconda esibizione prima degli Australian Open: battuto Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6.

Il test era importante. Un po’ perché Jannik potrebbe ritrovare il greco sulla sua strada Slam ai quarti di finale, un po’ perché il biondo Stefanos è fra i pochi ad aver battuto il numero uno al mondo nella stagione 2024 a Montecarlo.

Ma gli esami non sono solo fra le righe del campo. Soprattutto la sfida di carattere contro la spada di Damocle del caso doping e il ricorso Wada. Sinner in più si ritrova nella terra di Nick Kyrgios, il tennista australiano che ha intrapreso dall’esplosione della bolla Clostebol una vera e propria crociata social contro l’azzurro, con una pioggia di critiche. A l’altoatesino, a chi lo interroga sulle parole del tennista ‘aussie’ dice: “Non penso di dover rispondere a Kyrgios o a quello che dicono altri, so di non aver fatto nulla di male”.

Concentrato sull’obiettivo, quello del bis australiano e del terzo slam in carriera. Quanto alla sentenza del Tas di Losanna, al quale ha fatto ricorso l’agenzia mondiale antidoping dice: "In questo momento non ci sono novità, non so niente in più rispetto a voi. Sarebbe bello poter dire che non penso a questa situazione, ma la verità è che è sempre nella mia mente e devo conviverci da un po' di tempo ormai. Non posso pensarci troppo però, ho uno Slam da giocare e lo sto preparando nei minimi particolari, perché sono i dettagli a fare la differenza".

L’azzurro però in un anno da dominatore si è fatto anche maestro nel domare le emozioni. “Ci sono state tante prime volte negli ultimi 12 mesi, ho imparato molte cose nuove – spiega -. A 23 anni però posso crescere ancora e fare esperienza, non voglio fermarmi". Giocare a tennis aiuta anche ad alleviare la tensione e scacciare i pensieri: "In questo momento particolare fare cose che mi danno gioia mi aiuta. Così come essere circondato da persone che conosco e mi conoscono bene, che tengono a me come persona oltre che come giocatore di tennis”. Famiglia, amici, un team fidato: la ricetta di un ragazzo vincente.