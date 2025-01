Sinner-Jarry, Australian Open: data, orario e dove vedere il match

Melbourne, 10 gennaio 2024 - Jannik Sinner scalda i motori in vista dell'esordio agli Australian Open 2025. Il primo ostacolo è cileno Nicolas Jarry numero 34 del mondo. Il leader della classifica mondiale e campione in carica a Melbourne si presenta al via del primo Slam della stagione in condizioni eccellenti. Ne sa qualcosa il greco Stefanos Tsitsipas, sconfitto in due set (6-3, 7-6) nell'ultimo match di esibizione. Martedì Jannik aveva battuto - sempre in esibizione - l'australiano Alexei Popyrin (col punteggio di 6-4 7-6). "Sarebbe bello servire sempre in questo modo - le parole di Sinner al termine della partita contro Tsitsipas -. Le condizioni non sono semplici, la palla è molto rapida, ma sono felice di essere tornato in Australia e ho buone sensazioni". Poi una battuta sul match con Jarry: "Ogni giornata è differente, lui serve bene e dovrò far partire lo scambio il più possibile". Per l'altoatesino le prove generali sono terminate, mancano ormai poche ore al debutto e da quel momento si farà davvero sul serio.