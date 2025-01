Sinner, udienza al Tas il 16 e 17 aprile per il caso Clostebol

Losanna, 10 gennaio 2025 – Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha fissato le date per l'udienza per la procedura arbitrale Agenzia mondiale antidoping contro Jannik Sinner. Il procedimento si svolgerà a porte chiuse il 16 e 17 aprile alla sede del Tas di Losanna in Svizzera. "Nessuna parte interessata ha richiesto un'udienza pubblica: questa quindi si svolgerà a porte chiuse", ha precisato il Tas.

Jannik Sinner, 23 anni, numero 1 al mondo

"Jannik Sinner non è stato trattato diversamente dagli altri. Ogni caso è differente: la gente confonde spesso il processo con l'esito". Andrea Gaudenzi ha commentato così la vicenda del numero uno del mondo, che ora attende la decisione del Tas in seguito alla positività a una infinitesima quantità di Clostebol nel marzo scorso.

In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa australiana Aap, il presidente dell'Atp ha spiegato che il procedimento è stato svolto "secondo le regole". Sulla vicenda, ha spiegato ancora Gaudenzi, "credo onestamente che ci sia stata molta disinformazione ed è un peccato. Sono certo al 100% che non ci sia stato alcun trattamento preferenziale. Il processo si è svolto come da manuale, secondo le regole, dall'Itia".

Ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Integrità nel Tennis (International Tennis Integrity Unit), che si occupa dei controlli e delle relative sanzioni secondo quanto previsto dal codice mondiale antidoping e dalla lista delle sostanze proibite della Wada. Questa aveva ricostruito la vicenda, appurando che la contaminazione era avvenuta con il contatto fra il numero 1 e un membro del suo staff, l’osteopata Giacomo Naldi, che si stava curando una ferita alla mano con una crema contenente la sostanza proibita. Proprio per questo l’azzurro non aveva subito una sospensione a seguito del ricorso immediato dell’atleta, ma erano stati tolti i punti guadagnati nel torneo di Indian Wells.