Sci, discesa maschile Crans: favoriti e orari tv

Bologna, 21 febbraio 2025 – Non c’è solo Federica Brignone. Il weekend di Coppa del mondo di sci alpino coinvolge anche il settore maschile che avrà a Crans Montana due gare veloci: discesa libera sabato e super g domenica. L’Italia vuole essere protagonista dopo il digiuno di medaglie ai mondiali, dove però si è rivisto un Dominik Paris di nuovo ai vertici. Gli è mancato l’acuto, anche per sfortuna, ma il ritorno al successo non è lontano. Con lui c’è anche Mattia Casse, la seconda freccia all’arco della squadra azzurra. Nella seconda e ultima prova, infatti, Domme ha sfrecciato e ottenuto il miglior tempo in 1’56”79, con 28 centesimi di vantaggio su Ryan Cochran Siegle e 41 centesimi sul talento elvetico Franjo Von Allmen. Competitivi anche Jared Goldberg quarto a 42 centesimi e Vincent Kriechmayr sesto a 55 centesimi, mentre Mattia Casse ha chiuso nono a 81 centesimi. Nascosto Marco Odermatt diciannovesimo a 1”37.

I favoriti

Nella classifica di specialità, manco a dirlo, comanda Marco Odermatt che ha ottenuto 365 punti dopo cinque discese sulle nove in calendario, davanti a Franjo Von Allmen con 272 e Miha Hrobat con 217. Il primo italiano è Mattia Casse dodicesimo con 104 punti, appena davanti a Dominik Paris tredicesimo con 90. Le prove potrebbero aver dato indicazioni diverse, con Odermatt più nascosto e forse non favorito così assoluto. L’elvetico sarà ovviamente un protagonista, al pari degli altri svizzeri, tutti nel primo gruppo di merito: Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Justin Murisier. L’Italia punta ovviamente su Dominik Paris, che è sembrato a suo agio sulla pista svizzera, e Mattia Casse. Possibili uomini da podio Vincent Kriechmayr, James Crawford, Ryan Cochran Siegle e Miha Hrobat. Le parole di Dominik Paris: "La pista è abbastanza facile – il suo commento ai canali federali - Sono stati messi tanti dossi e tante curve e non si va veloci. Oggi la visibilità era migliore e si riusciva a fare un po’ meglio di ieri, soprattutto nella prima parte, dove c’è un po’ di ombra. Poi, dal primo salto in giù è tutto salato. Sembra primavera. Vedremo domani. Cercherò di ripetere quello che ho fatto oggi, mettendoci anche qualcosa in più. Poi, dipenderà da quello che faranno gli altri”.

I pettorali di partenza

1 Daniele Hemetsberger 2 Florian Schieder 3 Ryan Cochran Siegle 4 Elian Lehto 5 Stefan Rogentin 6 Alexis Monney 7 Vincent Kriechmayr 8 Bryce Bennett 9 Justin Murisier 10 Dominik Paris 11 Nils Allegre 12 Marco Odermatt 13 Miha Hrobat 14 James Crawford 15 Franjo Von Allmen 16 Stefan Babinsky 17 Adrian Smiseth Sejersted 18 Mattia Casse 19 Maxence Muzaton 20 Otmat Striedinger 21 Lars Roesti 22 Martin Cater 23 Matthieu Bailet 24 Stefan Eichberger 25 Christof Innerhofer 26 Marco Kohler 27 Sam Morse 28 Brodie Seger 29 Romed Baumann 30 Adrien Theaux

Dove vederla in tv

La discesa libera maschile di Crans Montana si disputa sabato 2 febbraio con orario di partenza alle 10. Diretta in chiaro su Raidue, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni