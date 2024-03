Finali Saalbach, gigante femminile: favorite e orari tv

Saalbach, 16 marzo 2024 - Lara Gut Behrami è vicina a vincere la sua seconda Coppa del mondo generale dopo quella vinta nel 2016 e il vantaggio in classifica è rassicurante su Federica Brignone, che insegue a 282 punti di ritardo. L’elvetica si è dimostrata la migliore, soprattutto nella fase post infortunio di Mikaela Shiffrin, trovando una sequenza di risultati importanti per costruirsi un margine di sicurezza sulle rivali, soprattutto Brignone che paga il weekend di Altenmarkt che di fatto le ha proibito di arrivare a Saalbach ancora in corsa. Può ancora provarci per la coppa di specialità, ma pure in questo caso servirebbe un mezzo miracolo. Vediamo nel dettaglio la situazione.

95 punti di ritardo

100 punti a disposizione e 95 di ritardo. Servirebbe davvero un miracolo a Federica Brignone per raggiungere la sua seconda coppa di specialità tra le porte larghe. Nell’ultimo gigante delle finali di Saalbach partecipano le prime 25 della classifica di specialità e la campionessa del mondo junior, ma solo le prime 15 classificate al termine della seconda manche prenderanno punti in classifica. Il conto è presto fatto, Brignone deve assolutamente vincere e conquistare 100 punti, mentre Lara Gut dovrà rimanere fuori dalle prime quindici. Insomma, Brignone dovrà essere perfetta e l’elvetica commettere un grave errore. Sono le uniche due in lotta perché la terza, che è Sara Hector, è ormai tagliata fuori con i suoi 184 punti di ritardo. Fede, dunque, va a caccia della ventisettesima vittoria in carriera, del record di vittorie in una stagione, ora è a cinque con i successi a Mont Tremblant, doppietta, Val d’Isere, Kvitfjell e Are, e del record di punti in classifica.

Le favorite

Senza Mikaela Shiffrin, che ha deciso di fare solo lo slalom, sono dunque Lara Gut Behrami e Federica Brignone le principali protagoniste del gigante di domenica. La tigre di La Salle andrà all’attacco, tra l’altro su una neve primaverile che apprezza, ma bisognerà capire se Gut farà calcoli per evitare errori o se invece deciderà di non gestire e attaccare. Attenzione alle outsider, che comunque sono pericolose. C’è Sara Hector, beffata da Brignone nelle ultime uscite, c’è Alice Robinson, senza dimenticare Marta Bassino, reduce da una stagione di alti e bassi ma in ripresa nella seconda parte di stagione. Massima attenzione alle norvegesi con Thea Louise Stjernesund, Ragnhild Mowinckel e Mina Fuerst Holtmann. In casa Stati Uniti verranno giocate le carte A J Hurt e Paula Moltzan.

Dove vederlo in tv

L'ultimo gigante della stagione si disputa domenica 17 marzo a Saalbach con prima manche fissata alle 9 e seconda manche fissata alle 12. Prevista come sempre la doppia diretta tv. La tv nazionale metterà a disposizione il canale 58, Raisport Hd, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn.