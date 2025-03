Gigante maschile di Hafjell: startlist, orari e come seguirlo in tv

Roma, 14 marzo 2025 – Se la Coppa del mondo femminile è ormai in mano a Federica Brignone dopo il successo a La Thuile, quella maschile è da tempo nelle fauci di Marco Odermatt, il dominatore di questa epoca. In ballo, però, c’è la coppetta di specialità di gigante che a due gare dal termine vede un duello di alto rango tra lo svizzero e Henrik Kristoffersen, l’unico che è riuscito a tenerne la scia. Odermatt comanda con 420 punti dopo sette gare, il norvegese insegue a 379 e ha bisogno di una vittoria in casa per accorciare ulteriormente e giocarsi tutto a Sun Valley negli Stati Uniti. L’occasione si presenta sabato 15 marzo a Hafjell in Norvegia dove si disputerà il penultimo gigante stagionale, disciplina dove l’Italia può provare a giocarsi qualche carta con il solito Luca De Aliprandini, in calo nelle ultime tappe di Coppa del mondo. Attenzione anche al plotone norvegese che comprende il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

I favoriti

Sono sette gli sciatori del primo sotto gruppo di merito con due favoriti principali. Marco Odermatt vuole chiudere i discorsi sulla coppa di specialità, ma Henrik Kristoffersen proverà a trascinare la contesa a Sun Valley sfruttando la neve di casa in quel di Hafjell. Gli outsider sono Loic Meillard e Thomas Tumler, squadrone svizzero molto competitivo, ma attenzione anche ad Alexander Steen Olsen, Zan Kranjec e Filip Zubcic. Nel secondo sotto gruppo ci sono comunque atleti di valore, partendo appunto da Lucas Pinheiro Braathen, desideroso di chiudere la stagione con un podio, l’altro norvegese Atle Lie McGrath ma anche gli austriaci Marco Schwarz e Raphael Haaser. L’Italia punta ovviamente su Luca De Aliprandini, mentre la squadra è completata da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger.

I pettorali di partenza

1 Loic Meillard

2 Marco Odermatt

3 Alexander Steen Olsen

4 Filip Zubcic

5 Thomas Tumler

6 Zan Kranjec

7 Henrik Kristoffersen

8 Timon Haugan

9 Lucas Pinheiro Braathen

10 Atle Lie McGrath

11 Marco Schwarz

12 Raphael Haaser

13 Luca De Aliprandini

14 Thibaut Favrot

15 Stefan Brennsteiner

I pettorali degli italiani: 21 Alex Vinatzer, 25 Filippo Della Vite, 27 Giovanni Borsotti, 48 Giovanni Franzoni, 56 Tobias Kastlunger

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di Hafjell, valevole per la Coppa del mondo di sci alpino maschile si disputa sabato 15 marzo con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.