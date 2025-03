Sci oggi: Brignone vince a La Thuile, Goggia beffata di un centesimo. La Coppa del mondo è (quasi) di Fede

La Thuile, 14 marzo 2025 – Un centesimo che vale una Coppa del mondo. Federica Brignone fa esplodere la festa di La Thuile vincendo il supergigante bis con una straordinaria doppietta italiana grazie a Sofia Goggia seconda per un solo centesimo. Si stappa lo champagne nelle terre della tigre di La Salle che ipoteca la sua seconda Coppa del mondo generale e balza in testa in quella di specialità con Lara Gut Behrami solo quarta, finita dietro anche alla francese Romane Miradoli. I curvoni centrali hanno fatto la differenza con la straordinaria tecnica di Federica, mentre Goggia, tra i sorrisi, ha dovuto ancora una volta inchinarsi per pochi centimetri. Il rapporto tra le due, ormai, è consolidato. L’Italia, dunque, conquista la sua seconda Coppa del mondo femminile della storia e la doppietta porta la firma di Federica Brignone.

Fede di un centesimo: la Coppa è sua

Tracciatura simile a quella del primo super g, poi un po’ più curva nella zona centrale dove serve il tempismo giusto abbinato alla giusta scorrevolezza su neve primaverile. E chi fa meglio se non Fede Brignone, che aggredisce i curvoni centrali con le sue inclinazioni, la sua tecnica, la sua estrema velocità. Solo Goggia riesce a tenerle testa ma deve inchinarsi di un centesimo, perdendone dieci nell’ultimo settore. La vittoria è della tigre in 57”95, poi Goggia seconda e terza una sorprendente Romane Miradoli a soli sei centesimi. Le svizzere, invece, rimangono fuori dal podio con Lara Gut Behrami quarta a pari merito con Corinne Suter a 35 centesimi, un risultato che consegna la Coppa del mondo a Brignone ma anche la vetta della coppa di specialità a una gara dalla fine. Bene in generale l’Italia con Elena Curtoni sesta, poi a completare la top ten Raedler, Lie, Haehlen, Gauche e Bassino. La vittoria numero 10 in stagione di Brignone rende non colmabile il divario in classifica generale. Considerando che le duellanti non faranno lo slalom di Sun Valley, il vantaggio è di 382 punti con soli 300 a disposizione di Gut Behrami: significa seconda Coppa della storia per Federica. In teoria sarebbero 400, ma sembra alquanto improbabile che la Gut partecipi allo slalom di Sun Valley. E, anche se fosse, per sopravanzare Federica dovrebbe vincere le altre tre gare (oltre che, appunto, lo slalom dove da anni non ha risultati). Non solo, la valdostana balza in testa anche in quella di super g con 570 punti, davanti a Lara Gut Behrami con 565 e all’appello manca solo il super g di Sun Valley. In America, dunque, Fede può vincere quattro coppe, oltre a quella generale e a quella di super g, è in lotta anche per quella di discesa e gigante. Che stagione.

Classifica super g La Thuile

1 Federica Brignone 57”95 2 Sofia Goggia +0.01 3 Romane Miradoli +0.06 4 Lara Gut Behrami +0.35 4 Corinne Suter +0.35 6 Elena Curtoni +0.59 7 Ariane Raedler +0.64 8 Kajsa Vickhoff Lie +0.66 9 Joana Haehlen +0.67 10 Laura Gauche +0.69 10 Marta Bassino +0.69

Classifica coppa di Super G

1. Federica Brignone 570

2. Lara Gut Behrami 565

3. Sofia Goggia 466

Classifica coppa del mondo

1. Federica Brignone 1.454

2. Lara Gut Behrami 1.072

3. Sofia Goggia 931