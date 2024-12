Sci, gigante Alta Badia in tv: orari, favoriti e pettorali. De Aliprandini con il 14

Alta Badia, 21 dicembre 2024 – Solo la fatica, dopo super g e discesa, può fermare Marco Odermatt in gigante? Chissà. La Gran Risa metterà alla prova le gambe degli atleti, con la sua pendenza e le sue curve senza soluzione di continuità, soprattutto dopo due gare dure sulla Saslong. Lo svizzero è pronto al bis dopo il successo nella libera in Gardena, ma i norvegesi non saranno d’accordo e anche gli italiani sognano il colpo casalingo. Le carte principali sono Luca De Aliprandini, reduce da un ottimo inizio di stagione, e Alex Vinatzer, ormai più competitivo in gigante che in slalom. In gara anche Lucas Braathen che deve riscattare gli alti e bassi nel weekend in Val d’Isere. Fine settimana lungo in Italia dato che lunedì ci sarà anche lo slalom speciale.

La situazione in classifica e i favoriti

In Val d’Isere Odermatt ha chiuso un digiuno di tre giganti consecutivi, sempre fuori, riaprendo i giochi per la coppa di specialità. Non è lui in testa, infatti comanda Kristoffersen con 170 punti, poi Kranjec con 132 e Braathen con 130, di poco davanti a Steen Olsen con 129. Odermatt, due uscite e un primo posto, è ottavo a quota 100 con De Aliprandini nono a 98. I favoriti? Be’, si parte ovviamente da Odermatt che sulla Gran Risa ha già vinto più volte, ma i norvegesi sono pericolosi, così come il sempre solido Kranjec. Gli austriaci hanno Feller, Schwarz, tornato da un lungo infortunio, Brennsteiner e Feurstein. La squadra italiana, che qualche timida speranza di grande risultato ce l'ha, è composta da De Aliprandini, Vinatzer, Borsotti, Della Vite, Zingerle e Talacci.

I pettorali di partenza

1 Loic Meillard 2 Filip Zubcic 3 Henrik Kristoffersen 4 Thomas Tumler 5 Marco Odermatt 6 Alexander Steen Olsen 7 Zan Kranjec 8 River Radamus 9 Stefan Brennsteiner 10 Marco Schwarz 11 Joan Verdu 12 Alexis Pinturault 13 Gino Caviezel 14 Luca De Aliprandini 15 Atle Lie McGrath Lucas Pinheiro Braathen partirà fuori dai primi quindici pettorali con il numero 21.

Dove vederlo in tv

Il gigante sulla pista Gran Risa dell’Alta Badia si disputa domenica 22 dicembre con prima manche alle ore 10 e seconda manche alle ore 13.30. Ancora una volta è prevista la doppia diretta televisiva. Live in chiaro su Rai Due con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento sui canali Eurosport del bouquet di Sky con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Dopo la tappa in Alta Badia ci sarà Natale, ma poi a Santo Stefano inizieranno le prove di discesa sulla Stelvio di Bormio in un programma di gare fino al 29 dicembre.

Leggi anche - Sci, Goggia terza a Sankt Moritz, bene Vonn