Sci in tv: guida alle finali di Sun Valley. Orari, dove vederle e italiani in gara

Roma, 17 marzo 2025 – Una stagione fantastica, al femminile, per lo sci alpino italiano e alle finali di Sun Valley c’è l’incredibile possibilità di sollevare quattro coppe del mondo. Federica Brignone è la capitana di una squadra fantastica, certamente di veterane, ma che sa emozionare, coinvolgere, gioire. La Coppa del mondo generale è praticamente vinta con 382 punti di vantaggio e 400 a disposizione, ma con il fatto che Lara Gut Behrami non è specialista dello slalom la tigre di La Salle ha in mano la sua seconda sfera di cristallo della carriera dopo quella del 2020. Non solo, perché Fede è in corsa per tre coppe di specialità: gigante, super gigante e discesa libera. Proverà a fare poker a Sun Valley, dove sabato partiranno le finali di Coppa del mondo in una cinque giorni di grande sci alpino. In gara le migliori venticinque e i migliori venticinque di ogni disciplina più i campioni del mondo junior.

Brignone alle stelle

Detto della classifica generale in cu Brignone comanda con 1454 punti contro i 1072 di Gut Behrami, con la possibilità pure per Sofia Goggia di salire sul podio dati i 931 racimolati fino a qui, la tigre azzurra si giocherà altre tre coppe. In discesa libera è grande bagarre, con Fede in testa con 384 punti, davanti a Huetter con 368 e Goggia con 350 e l’ultima gara si disputerà sabato 22 marzo alle 19.30. Alla vincitrice 100 punti, alla seconda 80: tutto in gioco. In super g, grazie alla tappa di La Thuile, Brignone è balzata in testa con 570 punti, solo 5 in più di Lara Gut Behrami e sarà sfida sul filo dei centesimi e dei punti. Infine, l’amato gigante. Dopo tre uscite a inizio stagione, Brignone ha infilato cinque successi e accorciato a soli 20 punti il margine da Alice Robinson: con una vittoria nell’ultimo gigante sarebbe trionfo. Una stagione stellare con dodici vittorie (10 Brignone e 2 Goggia) e il primo posto nella classifica per nazioni davanti alla forte Svizzera. Per quanto riguarda le qualificate azzurre a Sun Valley, ci sono Brignone, Goggia, Pirovano, Bassino e le sorelle Delago in discesa, ancora Brignone, Goggia e Bassino in super g a cui si sono aggiunte Curtoni, Pirovano e Melesi. Nelle discipline tecniche abbiamo Brignone, Goggia e Collomb (campionessa mondiale junior) in gigante, mentre Peterlini e Della Mea si sono qualificate in slalom. Meno soddisfazioni dal settore maschile, a parte qualche acuto di Paris e Casse nelle discipline veloci e qualcosa da De Aliprandini in gigante. I qualificati sono Paris, Casse e Franzoni in super g, ancora Paris e Casse, più Schieder, in discesa, mentre in slalom ci sarà solo Vinatzer il quale è qualificato anche in gigante assieme a De Aliprandini.

Il programma di gare

Sab. 22/03/25 – DH maschile – ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport Sab. 22/03/25 – DH femminile – ore 19.30, diretta tv Raisport ed Eurosport Dom. 23/03/25 – SG femminile – ore 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport Dom. 23/03/25 – SG maschile – ore 19.30, diretta tv Raisport ed Eurosport Mar. 25/03/25 – GS femminile – ore 16.30 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport Mer. 26/03/25 – GS maschile – ore 16.30 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport Gio. 27/03/25 – SL femminile – ore 15.00 e 18.00, diretta tv Raisport ed Eurosport. Gio. 27/03/25 – SL maschile – ore 16.00 e 19.00, diretta tv Raisport ed Eurosport