Mondiali sci, tutti a caccia di Odermatt: favoriti e orari tv del gigante maschile

Saalbach, 13 febbraio 2025 – Bissare l’oro di Federica Brignone appare missione quasi impossibile, ma il vice campione del mondo 2021 ci proverà a Saalbach dove venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, andrà in scena il gigante maschile. Luca De Aliprandini, terzo ad Adelboden in Coppa del mondo, su una pista iconica, proverà ancora una volta a regalare una gioia al pubblico italiano, sapendo che dovrà scontrarsi con i mostri sacri della disciplina. Uno su tutti: Marco Odermatt. La domanda sorge spontanea: qualcuno riuscirà a batterlo o si gareggerà solo per il secondo posto? Di sicuro, ancora una volta, la squadra svizzera è quella più accreditata, ma a differenza delle prove veloci ci sarà anche tanta Norvegia a complicare i piani di tutti.

I favoriti

Il favorito, al singolare, è uno solo. Marco Odermatt proverà a conquistare la sua quarta medaglia iridata e cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa a Courchevel. E’ il migliore di tutti e batterlo è quasi impossibile. Ci proverà la Norvegia che schiera un quartetto eccezionale con Kristoffersen, Steen Olsen, McGrath e Haugan, tutti potenzialmente da podio. Ma la Svizzera ha altre carte da giocare, e sono pericolosissime. Si parte da Loic Meillard (secondo nel 2023), passando da Thomas Tumler e terminando con Luca Aerni (in teoria il più debole). Per quanto riguarda gli outsider citiamo Kranjec, Zubcic, Radamus, Brennsteiner, Verdu, Schwarz e Feurstein. L’Italia punta chiaramente su De Aliprandini, argento nel 2021, ma c’è l’influenza di mezzo: “Tutta la preparazione è andata bene. Mi sento bene, ad eccezione di un leggero stato influenzale che mi ha preso nelle ultime ore e che spero di abbattere. Comunque sono carico per la gara e spero di riuscire a fare qualcosa di bello”, il suo commento alla vigilia. Gli altri tre azzurri per il gigante saranno: Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni.

I pettorali di partenza

1 Alexander Steen Olsen 2 Loic Meillard 3 Zan Kranjec 4 Filip Zubcic 5 Marco Odermatt 6 Henrik Kristoffersen 7 Thomas Tumler 8 Thibaut Favrot 9 Marco Schwarz 10 Luca De Aliprandini 11 Timon Haugan 12 Atle Lie McGrath 13 Joan Verdu 14 River Radamus 15 Stefan Brennsteiner I pettorali degli altri italiani: Alex Vinatzer 17, Filippo Della Vite 23, Giovanni Franzoni 44

Dove vederlo in tv

Il gigante maschile di Saalbach, valevole per i campionati mondiali di sci alpino, si disputa venerdì 14 febbraio con prima manche alle 9.45 e seconda manche alle 13.15. Diretta in chiaro su Raisport Hd (canale 58), in streaming su Raiplay, con telecronaca di Labate e Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Filicic-Schieppati. Leggi anche - Mondiali sci, straordinaria Brignone: è oro in gigante