Mondiali di sci 2025, Brignone oro nel gigante. L’azzurra senza rivali a Saalbach

Saalbach-Hinterglemm (Austria), 13 febbraio 2025 - Il programma dei Mondiali di sci alpino 2025 prosegue con lo slalom gigante femminile, che vede il trionfo di Federica Brignone, prima al mattino e al pomeriggio con un tempo totale di 2:22.71, figlio del miglior tempo nella seconda manche. Una prestazione chiamata dalla precedente straordinaria prova di Paula Moltzan e soprattutto Alice Robinson, che a loro volta confermano quanto di buono fatto al mattino, nonostante una pista ormai segnata: per la statunitense e la neozelandese un ritardo rispettivamente di 2.62 e 90 centesimi. Per il resto, Sofia Goggia e Marta Bassino non accedono alla seconda manche, mentre Lara Della Mea resta fuori dalle migliori 30. Dunque, ancora una volta Brignone regge le sorti dell'intera spedizione azzurra, che a Saalbach-Hinterglemm vede il conteggio delle medaglie salire a 3: anche grazie e soprattutto alla carabiniera di La Salle.

Prima manche

La prima manche vede il successo parziale di Federica Brignone, che scende in 1:10.44: completano il podio parziale, a distanza rispettivamente di 67 centesimi e 1.24, Alice Robinson (Nuova Zelanda) e Paula Moltzan (Stati Uniti). Il guizzo della valdostana è importantissimo ma, nell'ottica del resto della spedizione azzurra, anche quasi isolato: Lara Della Mea chiude 31esima, fuori quindi dalle migliori 30 per una sola posizione, mentre Sofia Goggia e Marta Bassino non completano la rispettiva prova uscendo entrambe nel terzo settore.

Seconda manche

Il primo tempo interessante della seconda manche è quello di Estelle Alphand (Svezia): un 2:27.71 migliorato di 18 centesimi da Stephanie Brunner (Austria). Al comando balza Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) grazie a un tempo di 2:27.39, abbassato di appena 2 centesimi da Valerie Grenier (Canada), a sua volta poi scavalcata per 77 centesimi dalla connazionale Britt Richardson. Lara Colturi (Albania), nonostante dei problemi fisici in mattinata, balza al comando con un tempo di 2:26.21, che resiste fino al sorpasso di Thea Louise Stjernesund (Norvegia) per 87 centesimi. Lara Gut-Behrami (Svizzera) fa peggio della leader di appena 5 centesimi prima che entri in scena la top 3 del mattino. Paula Moltzan (Stati Uniti) balza al comando per appena 1 centesimi, assicurandosi così la medaglia sicura. Alice Robinson (Nuova Zelanda) fa il suo con un tempo di 2:23.61, che comprende il miglior tempo di manche. Tocca poi a Federica Brignone (Italia), che deve gestire 67 centesimi al cancelletto: la valdostana fa addiittura meglio, incrementando a 90 centesimi il margine su Robinson grazie al miglior tempo di manche che le vale uno straordinario oro.

Classifica slalom gigante femminile dei Mondiali di sci 2025

1) Federica Brignone (ITA) in 2:22.71 2) Alice Robinson (NZL) +0.90 3) Paula Moltzan (USA) +2.62 4) Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.63 5) Lara Gut-Behrami (SUI) +2.68 6) Sara Hector (SWE) +2.88 7) Lara Colturi (ALB) +3.50 8) Zrinka Ljutic (CRO) +3.54 9) Lena Duerr (GER) +3.56 10) Britt Richardson (CAN) +3.89