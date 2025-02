Mondiali sci, arriva la discesa femminile: favorite e orari tv

Saalbach, 7 febbraio 2025 – E’ arrivato il momento di una delle gare più attese dall’Italia ai mondiali di sci alpino di Saalbach. La discesa femminile rappresenta una delle più floride possibilità di medaglia per la valanga rosa, guidata da Sofia Goggia e Federica Brignone, le due regine dello sci italiano. Su tre gare disputate, parallelo e i due super g, sono arrivate due medaglie e in discesa ci si aspetta la terza. Non ottenerla diventerebbe una mezza delusione. Le premesse non sono del tutto rosee. La pista non ha una grande pendenza, un po’ penalizza Brignone, mentre Goggia sembra ancora alla ricerca del massimo feeling con la neve e dopo la seconda prova, dove è caduta senza conseguenze, è stata chiara: “I tempi non erano male, ma c’è qualche avversaria che sembra interpretare meglio le condizioni”. Insomma, ci sarà da lottare per conquistare il primo oro mondiale della sua carriera. A completare la squadra Nicol Delago, che potrebbe trovarsi a suo agio su una pista scorrevole, e Laura Pirovano.

Le favorite

Nella prima prova miglior tempo di Puchner su Johnson e Delago, con Gut Behrami quarta, Suter quinta e Venier sesta. Più indietro Goggia decima e Brignone ventiquattresima. Nella seconda prova caduta senza conseguenze di Goggia, che aveva buoni intertempi ma non i migliori, con Ledecka primo crono davanti ancora a Puchner, con Aicher terza e Brignone quarta. Bene anche Stuhec poi quinta Johnson, sesta Gut Behrami e a seguire Weidle. Per quanto riguarda le favorite, occhio alle austriache. Puchner è sempre andata forte e si candida per l’oro assieme alle connazionali Venier, prima in super g, e Huetter, con Gut Behrami, Goggia e Brignone prime rivali ma non ancora completamente a bolla con il tracciato. Le outsider sono la slovena Stuhec e la norvegese Lie, ma c’è sempre lo spauracchio Ledecka. In casa Italia la pista sembra affine anche a Nicol Delago che potrebbe sorprendere. Non va ovviamente dimentica Lindsey Vonn che vuole riscattare l’uscita in super gigante. Le americane piazzano anche le temibili Johnson e Macuga. Per quanto riguarda la Svizzera massima attenzione pure su Corinne Suter. Infine, la Germania punterà su Aicher e Weidle mentre la Francia si affiderà a Laura Gauche.

I pettorali di partenza

1 Breezy Johnson 2 Kira Weidle Winkelmann 3 Nicol Delago 4 Laura Gauche 5 Ester Ledecka 6 Ilka Stuhec 7 Cornelia Huetter 8 Lara Gut Behrami 9 Mirjam Puchner 10 Kajsa Vickhoff Lie 11 Corinne Suter 12 Sofia Goggia 13 Laura Pirovano 14 Federica Brignone 15 Stephanie Venier 16 Jaqueline Wiles 17 Ariane Raedler 18 Lauren Macuga 19 Priska Ming Nufer 20 Malorie Blanc 21 Lindsey Vonn 22 Sabrina Simader 23 Greta Small 24 Cande Moreno 25 Marte Monsen 26 Romane Miradoli 27 Jordina Caminal Santure 28 Elvedina Muzaferija 29 Karen Clement 30 Emma Aicher 31 Hofi Dora Fridgeirsdottir 32 Matilde Schwencke 33 Cassidy Gray

Dove vederla in tv

La discesa libera femminile valevole per il mondiale di sci alpino si disputa sabato 8 febbraio con orario di partenza alle 11.30. Doppia diretta tv: su Rai Due, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, e a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. Leggi anche - Mondiali sci, Odermatt oro in supergigante. Settimo Paris