Sci domani in tv, dove vedere la discesa libera di Wengen 2024: favoriti e orari

Wengen, 10 gennaio 2024 - Comincia il weekend lungo di Wengen. Iniziano le gare vere e proprie dopo le due prove di martedì e mercoledì sul Lauberhorn dove si disputeranno due discese libere, un supergigante e uno slalom. Ci sarà dunque una discesa in più per recuperare Beaver Creek e quella di giovedì 11 gennaio dovrebbe avere partenza ribassata per preservare le energie degli sciatori in vista della libera vera e propria di sabato.

Sarà grande spettacolo in Svizzera per la quarta libera stagionale e in una classifica di specialità ancora molto corta e aperta. L’Italia è chiamata a un segnale di riscatto dopo la brutta tappa di Bormio e avrà in Mattia Casse e Dominik Paris le carte più importanti. Ma sarà anche la gara di Marco Odermatt, padrone di casa, con Aleksander Aamodt Kilde che cercherà un altro successo sotto il Lauberhorn.

La situazione in classifica

Grande equilibrio in classifica di specialità di discesa libera; numerosi rinvii e cancellazioni e per ora solo tre gare disputate, così a Wengen si recupera Beaver Creek. In testa c’è, manco a dirlo, Marco Odermatt con 176 punti, ma Bennett Bryce, bravo a sfruttare l’amica Gardena, è vicino a 160 così come Aleksander Aamodt Kilde che in questa stagione deve ancora decollare. Occhio anche al francese Cyprien Sarrazin che ha vinto a Bormio ed è quarto a quota 150, appena davanti a Dominik Paris, vincitore in Gardena, quinto a 124, poi seguono James Crawford a 122 e Mattia Casse settimo a 98. In difficoltà invece Vincent Kriechmayr che è solo decimo con 77 punti in classifica. Tutti questi, forse a eccezione di Bennett che è più adatto a piste scorrevoli che tecniche, saranno protagonisti nelle due gare di Wengen.

I precedenti

Si corre a Wengen fin dal 1930, ancora prima che nascesse la Coppa del mondo nel 1967. Il primo vincitore in discesa libera fu lo svizzero Christian Rubi, mentre il primo vincitore italiano è stato Zeno Colò nel 1948. In epoca di Coppa del mondo, successo nel 1967 del francese Jean Claude Killy, in un albo d’oro che vanta campionissimi come Bernhard Russi, Franz Klammer, Bruno Kernen, Marc Girardelli, Hermann Maier, Lasse Kjus, Stephan Eberharter e Bode Miller. Solo tre i successi azzurri a Wengen da quando è stata istituita la Coppa del mondo sci. Due portano la firma di Cristian Ghedina nel 1995 e nel 1997, mentre l’ultima è di Christof Innerhofer nel 2013. Gli ultimi vincitori sono stati Patrick Kung nel 2014, Carlo Janka nel 2015, Kjetil Jansrud nel 2016, Beat Feuz nel 2018 e nel 2020, Vincent Kriechmayr nel 2019 e nel 2022 e Aleksander Aamodt Kilde l’anno scorso. Dominik Paris non ha mai vinto a Wengen ed è l’unica discesa tra le classicissime che gli manca.

I favoriti

Abbiamo detto degli ultimi vincitori a Wengen e uno di questi non è più in gara, Beat Feuz ritirato, così i padroni di casa punteranno forte su Marco Odermatt, a caccia della sua prima vittoria in carriera in discesa libera in Coppa del mondo (ai mondiali ha conquistato l'oro). Il cannibale ha infatti conquistato 29 gare ma tutte in gigante e supergigante, ma da tempo sta sfiorando il successo pure in libera e chissà che non possa arrivare domani. A contendergli questa possibilità sicuramente due ex vincitori sul Lauberhorn come Aleksander Aamodt Kilde e Vincent Kriechmayr, entrambi a caccia di un prezioso successo in una delle libere più belle del mondo e soprattutto alla ricerca della coppa di specialità. Quarto incomodo il francese Cyprien Sarrazin, ormai in pianta stabile al vertice della disciplina. Veloce sia sul tecnico che sul piano, Sarrazin arriva con grande fiducia a Wengen dopo il grande successo di Bormio proprio davanti a Odermatt. Poi c’è il Canada che schiera una coppia temibile composta da James Crawford e Cameron Alexander, senza dimenticare gli statunitensi Jared Goldberg e Bryce Bennett, quest’ultimo poco adatto per caratteristiche tecniche alla libera di Wengen. E arriviamo all’Italia. Dominik Paris ha sfatato il tabù Gardena e sul Lauberhorn non ha mai vinto, ma gli servirà una discesa perfetta e la Kernen S è il suo tallone d’Achille. Molto competitivo è Mattia Casse, veloce in entrambe le prove e candidato al podio, anche perché viene dal terzo posto dell'anno scorso dietro ai due fenomeni Kilde e Odermatt. Wengen gli piace. Andranno invece a caccia di punti gli altri, soprattutto Florian Schieder che può anche puntare alla top ten. Difficile sperare in un buon risultato da Christof Innerhofer non ancora al meglio dopo il taglio al polpaccio rimediato a Bormio. Possibili outsider Niels Hintermann e Matthieu Bailet.

Le dichiarazioni degli azzurri

Un ottimo Mattia Casse ha chiuso quinto martedì e terzo mercoledì nelle prime due prove cronometrate e si candida a essere protagonista. Le sensazioni dell’azzurro alla vigilia sono ottime: “E’ bellissimo correre a Wengen - le sue parole - Non si tratterà di discesa corta o lunga, sono comunque due discese a Wengen, una pista davvero esigente. Sarrazin è in gran forma, Odermatt ha dichiarato che vuole vincerla. Sono tanti gli atleti forti in pista. Vedremo cosa succederà. Per quello che mi riguarda oggi ho fatto una buona prova, c’è ancora da limare qualcosa in qualche passaggio, ma mi sembra che tutto sia regolare e sono pronto”. Cerca ancora qualche certezza Dominik Paris: “Sono abbastanza soddisfatto, ma ci sono un paio di passaggi da fare bene come la Kernen S e Hundschopf. La pista non è ottimale, si sta spaccando un po’. Pensavo che oggi tenesse di più, ma invece cede in qualche passaggio: forse c’è un po’ di aria nella neve. Speriamo che tenga”.

Dove vederla in tv

La prima delle due discese di Wengen è in programma giovedì 11 gennaio con partenza alle 12.30. Prevista doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, dalle ore 12.15 con telecronaca di Davide Labate e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

