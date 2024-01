Sci domani in tv, gigante Kranjska Gora: favorite e orari. Tocca a Brignone, Bassino e Goggia

Dopo la tappa di Lienz la Coppa del Mondo femminile riparte da Kranjska Gora dove sono in programma uno slalom gigante e uno slalom speciale in data 6 e 7 gennaio. Si riprende dalle vittorie di Shiffrin in Austria che le hanno permesso di allungare in Coppa del Mondo con 900 punti al cospetto dei 637 di Brignone, ma nella coppa di specialità di gigante comanda la valdostana con 400 punti davanti a Lara Gut con 365 e proprio Mikaela Shiffrin con 320. Fede cercherà un altro podio in stagione dopo un grande avvio, peggior risultato sesta a Killington, per confermare il pettorale rosso, mentre appare sempre più difficile competere per la generale con una Shiffrin così dominante. L’Italia avrà anche le carte Marta Bassino e Sofia Goggia, la prima per riscattare la recente uscita a Lienz, la seconda per confermare i progressi in gigante.

Le favorite

Buona tradizione italiana in gigante a Kranjska. Bassino ha vinto due volte di fila nel 2021, a cui ha aggiunto anche un secondo posto l’anno scorso, mentre Federica Brignone è salita sul podio due volte, la prima nel 2012 e la seconda l’8 gennaio 2023 dietro a Shiffrin. L’americana parte da favorita, se non altro perché ha trionfato due volte, la prima nel 2018. Brignone ci proverà forte della grande consapevolezza maturata e di un trend oltremodo positivo. Non è invece pista amata da Lara Gut, salita sul podio solo una volta l’anno scorso in terza piazza, ma l’elvetica non va esclusa dalle protagoniste. In casa Svizzera occhio a Michelle Gisin spesso competitiva in Slovenia. Attenzione a qualche inserimento, come Sara Hector, prima nel 2022, e Petra Vlhova, terza l’anno scorso. Un occhio alla canadese Valerie Grenier andrà dato considerando il successo il 7 gennaio 2023 davanti a Bassino e Vlhova. Un’altra outsider sarà Alice Robinson che vinse il 15 febbraio 2020, senza dimenticare Mowinckel e Stjernesund tra le norvegesi. Solo una vittoria invece per le austriache in gigante a Kranjska con Nicole Hosp nel 2007: ci proveranno Julia Scheib e Franziska Gritsch. Proverà a ottenere un risultato di prestigio Sofia Goggia che ha sempre chiuso in top ten in stagione a parte il primo gigante a Solden e in Slovenia vanta il suo primo podio in gigante con il terzo posto nel 2018. Insomma, l’Italia gioca tre carte molto importanti per un risultato di prestigio e, come sempre successo nel recente periodo, il settore femminile sta producendo risultati sensibilmente migliori rispetto a quello maschile, che sarà impegnato negli stessi giorni ad Adelboden per gigante e slalom.

Dove vederlo in tv

Il gigante femminile di Kranjska Gora si disputa sabato 6 gennaio con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30 e con doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, in streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.

