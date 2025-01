Sci, ricco programma della settimana: arrivano Flachau, Cortina e Wengen

Roma, 13 gennaio 2025 – Un gennaio pieno e denso di grandi tappe e si spera anche di grandi emozioni in salsa azzurra. Con Federica Brignone in cima alla classifica di Coppa del mondo, il calendario entra sempre più nel vivo con una settimana da non perdere. E si parte presto, già martedì con lo slalom in notturna di Flachau, mentre nel weekend si andrà in due templi della velocità come Cortina d’Ampezzo e Wengen. Spettacolo assicurato e con l’Italia che può essere protagonista sia al femminile che al maschile.

Brignone comanda, ma c’è Flachau

I 160 punti conquistati a St.Anton con la vittoria in discesa e il terzo posto in super g hanno proiettato Federica Brignone in cima alla classifica di Coppa del mondo con 479 punti, davanti ai 456 di Zrinka Ljutic e i 447 di Sara Hector, entrambe specialiste in slalom e gigante. Situazione molto fluida e influenzata dal calendario dato che Fede gareggia in tre discipline su quattro, tranne in slalom che è il prossimo appuntamento in agenda. Le ragazze, senza Fede, andranno infatti a Flachau per lo slalom in notturna martedì 14 gennaio e sarà l’occasione per le due rivali di riprendersi la testa. Tuttavia, la tigre di La Salle potrà rispondere nel weekend con la tappa di casa a Cortina d’Ampezzo con discesa sabato e super g domenica. Saranno curve importanti per la lotta alla sfera di cristallo e anche per accumulare fiducia in vista dei mondiali di febbraio. Poi non va dimenticata Sofia Goggia, che sull’amata Olimpia delle Tofane cercherà di tornare al successo dopo le delusioni di St. Anton. Un occhio di riguardo pure a Lindsey Vonn che farà le prove generali in ottica Olimpiadi 2026. Attenzione anche ai maschi, dove Odermatt ha preso di nuovo il largo in classifica con la vittoria di Adelboden e ora andrà a caccia di un successo pregiato in casa a Wengen. Arrivano le classiche della discesa e si parte sotto il Lauberhorn sabato, poi a seguire il super g domenica. In casa Italia occhi puntati su Mattia Casse, il più in forma della pattuglia, ma attenzione anche alla voglia di riscatto di Dominik Paris, che ha bisogno di mandare un segnale in vista di Saalbach.

Il calendario e gli orari

Mar. 14/01/25 – Coppa del mondo – SL femminile Flachau (Aut) – ore 17.45 e 20.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport Ven. 17/01/25 – Coppa del mondo – SG maschile Wengen (Svi) – ore 12.40, diretta tv RaiSport ed Eurosport Sab. 18/01/25 – Coppa del mondo – DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.00, diretta tv RaiDue ed Eurosport Sab. 18/01/25 – Coppa del mondo – DH maschile Wengen (Svi) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport Dom. 19/01/25 – Coppa del mondo – SG femminile Cortina (Ita) – ore 11.00, diretta tv RaiDue ed Eurosport Dom. 19/01/25 – Coppa del mondo – SL maschile Wengen (Svi) – ore 10.15 e 13.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Leggi anche - Sci, Odermatt show in gigante, terzo De Aliprandini