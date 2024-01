Sci, a Kranjska lo slalom femminile: favorite e orari tv

Kranjska Gora, 6 gennaio 2024 - Archiviato il gigante che ha visto Federica Brignone chiudere al terzo posto, utile per mantenere il pettorale rosso di specialità, il weekend di Kranjska Gora si chiude domenica 7 gennaio con uno slalom speciale che dovrebbe dare a Shiffrin un altro cuscinetto di punti in classifica generale dopo un opaco gigante terminato solo in nona posizione, con la vittoria di Valerie Grenier davanti a Lara Gut. Il risultato ha portato Brignone a tenere 15 punti di vantaggio su Gut nella coppa di gigante, mentre nella generale Mikaela è a quota 929 e Federica a 692. Ma tra i pali stretti l’americana, pur con neve che non le piace, temperature elevate, dovrebbe tornare al vertice. Poche chance per le azzurre che al massimo vanno a caccia di un piazzamento in top ten e punti importanti di Coppa del Mondo.

Le favorite

La classifica di specialità parla chiaro e vede Mikaela Shiffrin in testa con 430 punti, 105 in più di Petra Vlhova, che ha buttato via una occasione in gigante, mentre al terzo posto c’è Lena Duerr con 270. Sono queste tre le principali protagoniste anche della gara di domenica, anche se su neve particolare e calda può succedere di tutto e qualche outsider si può inserire. Attenzione a Michelle Gisin, recentemente tornata competitiva tra i pali stretti, poi le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson potrebbero entrare nella lotta alla vittoria, senza dimenticare le austriache Katharina Liensberger Katharina Huber e Katharina Gallhuber. Non va dimenticata la canadese Ali Nullmeyer, così come la croata Leona Popovic. Qualche sorpresa potrebbe arrivare anche da Paula Moltzan e da Mina Fuerst Holtmann. Per quanto riguarda l’Italia, non ci sarà Federica Brignone che ora preparerà Altenmarkt con Sofia Goggia, così le iscritte sono Lara Della Mea, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler.

Dove vederlo in tv

Domenica di grande sci tra Kranjska Gora e Adelboden dove si disputeranno uno slalom femminile e uno maschile. Sulla Podgoren si parte con la prima manche alle ore 9.30 e con la seconda tre ore più tardi alle 12.30. Doppia diretta tv. La tv nazionale metterà a disposizione il canale 58 di Raisport Hd, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Dazn e Discovery Plus.