Sci, slalom Adelboden: favoriti e orari tv

Adelboden, 6 gennaio 2024 - Fortunatamente in slalom non gareggia. Stiamo parlando di Marco Odermatt che ha vinto il quarto gigante consecutivo della stagione dominando ad Adelboden con distacchi abissali, oltre il secondo, su tutti gli altri. Il dominio dello svizzero è ormai consolidato e nessuno appare in grado di scalfirlo. Il principale candidato poteva essere Marco Schwarz, ma l’infortunio rimediato a Bormio lo ha tolto di mezzo e così la strada per lo svizzero è spalancata. E per fortuna che tra i pali stretti non si cimenta non avendo il livello e la tecnica adatte, altrimenti sarebbero guai. Tra l’altro domenica 7 gennaio è in programma proprio lo slalom, specialità principe di Schwarz che non potrà essere della corsa. E allora sono altri i favoriti della contesa.

I favoriti: Noel, Feller e Kristoffersen

Con due soli slalom disputati in stagione a comandare la classifica di specialità c’è proprio lo sfortunato Marco Schwarz che dovrà stare a guardare gli altri, con il connazionale Manuel Feller secondo e il britannico Dave Ryding terzo. In quarta piazza c’è il campione olimpico Clement Noel, atteso ad un risultato di prestigio, mentre il miglior italiano, a spiegare il momento di difficoltà evidente, è Tobias Kastlunger ventunesimo. Per quanto riguarda i favoriti dello slalom di Adelboden citiamo allora proprio Manuel Feller e Clement Noel, forse i più attesi assieme a Henrik Kristoffersen che è partito decisamente sottotono con la sesta piazza in coppa di specialità con 76 punti. Ma lo slalom è una specialità oltremodo competitiva e con tanti possibili protagonisti. E allora ne citiamo alcuni come Dave Ryding, Timon Haugan, Linus Strasser, Fabio Gstrein, Albert Popov e l’eterno Michael Matt. Ma si corre in Svizzera e anche se in slalom il successo elvetico non è ancora arrivato, non possiamo escludere elementi di valore come Daniel Yule, Loic Meillard e Ramon Zenhaeusern. Tra gli outsider attenzione al sempre pericoloso greco Aj Ginnis, senza dimenticare il norvegese Atle Lie McGrath. In casa Italia serve un risultato di prestigio per mandare un segnale verso il 2024. Nei quindici sono ancora presenti Alex Vinatzer e Tommaso Sala e ci si attende un piazzamento almeno nei dieci. Nella squadra italiana ci sarà poi il veterano Stefano Gross, assieme a Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Corrado Barbera e Matteo Canins. Assente Giuliano Razzoli.

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Adelboden si disputa domenica 7 gennaio con prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30. Diretta in chiaro sulla tv nazionale tramite il canale 58, Raisport Hd, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Dazn e Discovery Plus. Leggi anche - Dominio di Odermatt in gigante, ottavo De Aliprandini