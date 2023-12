Sci, la discesa di Bormio: favoriti e orari tv

Bormio, 27 dicembre 2023 - Il grande spettacolo della Coppa del mondo di sci alpino sulla mitica Stelvio di Bormio. Una delle discese libere più attese, assieme a Wengen e Kitzbuhel, sarà teatro giovedì 28 dicembre della grande sfida tra gli specialisti delle prove veloci su una pista tecnica, ghiacciata e molto faticosa: ci sono tutti gli ingredienti per una gara ad alto tasso spettacolare. Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr e gli italiani Mattia Casse e Dominik Paris sono solo alcuni dei migliori sciatori al mondo che si cimenteranno sulla Stelvio.

I favoriti

Per ora è stata una stagione di velocità azzoppata con sole due discese disputate, entrambe in Val Gardena. Nella prima ha vinto Bryce Bennett mentre nella seconda, sull’intera Saslong, c’è stato il grande successo di Dominik Paris che mai aveva trionfato in Gardena. Infatti la classifica di specialità è molto corta con l’americano in testa a pari merito con Aleksander Aamodt Kilde (160 punti), mentre terzo è proprio Domme a 124. Ma la Stelvio non è pista tanto adatta a Bennett, grande interprete della scorrevolezza, così Kilde cercherà di riprendersi il pettorale rosso anche se a Bormio non ha mai vinto. Il re è invece Paris con ben sei trionfi in discesa e uno in supergigante. Tra i favoriti attenzione anche a Vincent Kriechmayr, che si è nascosto nelle prove ma ha vinto l’anno scorso su James Crawford, altro favorito, e su Kilde. La Norvegia non vince in discesa a Bormio dal 2013 quando trionfò con Aksel Lund Svindal. Tra i possibili protagonisti anche Mattia Casse, sempre costante nelle due prove cronometrate, e ovviamente Marco Odermatt, che dovrà conquistare punti importanti per rintuzzare le pretese di Marco Schwarz, da tenere in considerazione, con lo svizzero che arrivò secondo dietro Paris nel 2021. Massima attenzione anche su Cyprien Sarrazin, primo nella prova cronometrata di martedì.

Le dichiarazioni degli azzurri

Mattia Casse si è confermato il migliore degli italiani anche in seconda prova: decimo tempo per lui a 1″01 da Kilde, nella scia di Marco Odermatt, nono a 0″96: “E’ una Stelvio davvero esigente, ghiacciata – le sue parole - Mi sto trovando sempre meglio, sono in fiducia. Ora l’obiettivo è fidarmi sempre più della mia entrata in curva, anche in condizioni ghiacciate. Domani sarà una gara tirata, siamo in tanti a sciare bene”. Dominik Paris ha spinto a fondo nella parte alta del tracciato valtellinese per poi tagliare il traguardo con il 25esimo tempo di giornata a 2″25. In carriera ha vinto già sei volte la discesa di Bormio: “La pista è sempre tosta, anche con queste temperature. La vittoria in Val Gardena ha dato tanta fiducia, ma domani sarà un’altra storia, si riparte da zero. Ci sarà da attaccare: su una pista così può succedere di tutto”.

Dove vederla in tv

La discesa libera sulla Stelvio si disputa giovedì 28 dicembre alle 11.30 nella località di Bormio in Valtellina. Diretta tv su Rai Due a partire dalle 11.10, in streaming su Raiplay, e a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Sarrazin è stato il più veloce nella prima prova sulla Stelvio