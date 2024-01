Sci, a Kitzbuhel seconda prova con tre italiani in top ten: primo Allegre

Kitzbuhel, 17 gennaio 2024 – L’Italia c’è anche nella seconda prova cronometrata sulla Streif che anticipa il via alle gare previsto per venerdì, mentre giovedì è previsto il riposo per far rifiatare gli sciatori. A Kitzbuhel valori ancora tutti da decifrare tra big che si nascondono, outsider che vanno forte e potenziali sorprese che sulla Streif possono sempre saltare fuori. Nella seconda giornata di test miglior tempo del francese Nils Allegre, per una doppietta transalpina con Blaise Giezendanner, poi l’Italia con Innerhofer, Casse e Schieder nelle parti alte. Si nascondono Sarrazin e Odermatt, velocissimi nel primi settori ma probabilmente in controllo nella seconda metà della pista. Resta decisiva l'uscita verso il canalino dopo la Steilhang.

Attenzione a Odermatt e Sarrazin

Rispetto alla prima prova di martedì, con Cameron Alexander in testa, i tempi dei migliori sono scesi di un secondo. Qualcosina in più è stato tirato fuori dagli atleti, ma nulla di definitivo sui pronostici della gara. Rispetto all’1’57” di martedì si è scesi a 1’56”11 di Nils Allegre, primo con il pettorale 18, davanti al connazionale Blais Giezendanner a 2 centesimi di ritardo, mentre terzo è stato Christof Innerhofer a 5 centesimi. L’azzurro ha confermato le sue doti sul tecnico e ha cercato di spingere fino alla fine per comprendere al meglio la Streif. Stesso discorso per Casse, che però è stato ancora imperfetto sulla Steilhang dove ha patito quasi 4 decimi di ritardo: l’italiano è comunque quarto alla fine a 7 centesimi di ritardo. Risale anche Vincent Kriechmayr quinto a 37 centesimi dopo essersi nascosto ieri: sarà della partita dopodomani. In casa Italia anche Florian Schieder ottavo a 53 centesimi in top ten. Dominik Paris ha invece ottenuto il diciannovesimo tempo a 1”04, pagando molto in uscita dalla Steilhang che è il settore dove ha più margine. Se Domme sistema la parte tecnica poi negli altri settori della pista si è mostrato veloce. Bene anche Guglielmo Bosca diciottesimo a 1”00. Ma tutti dovranno fare i conti con i due favoriti della contesa. Cyprien Sarrazin e Marco Odermatt si sono comportati sostanzialmente allo stesso modo. Entrambi sono velocissimi sulla Steilhang, poi nel resto della pista hanno progressivamente lasciato sul piatto dei decimi, forse frutto più della gestione che una reale difficoltà nel tratto pianeggiante della stradina. Il francese ha segnato alla fine il tredicesimo tempo a 82 centesimi mentre lo svizzero è ventunesimo a 1”19. Indietro gli altri italiani con Nicolo Molteni trentaseiesimo a 1”72, Pietro Zazzi quarantesimo a 1”96 e Benjamin Jacques Alliod quarantaseiesimo a 2”44. Per quanto riguarda il programma, giovedì dovrebbe essere fissata una giornata di riposo, poi prima discesa venerdì alle 11.30, gara bis sabato sempre alle 11.30 e poi chiusura domenica con lo slalom speciale.