Sci, niente Shiffrin a Crans Montana: Gut per la fuga

Bologna, 12 febbraio 2024 – Il prossimo fine settimana di Crans Montana potrebbe essere decisivo nella lotta alla Coppa del mondo di sci alpino. Lara Gut ha sfruttato a pieno l’assenza di Mikaela Shiffrin, che si è infortunata il 26 gennaio a Cortina, e con tre vittorie di fila ha ripreso l’americana scavalcandola di cinque punti grazie al successo in gigante a Soldeu con una grande rimonta nella seconda manche, beffate Bassino e Brignone che erano prima e seconda a metà gara. La ticinese comanda ora la generale con un margine risicato su Shiffrin ma la campionessa americana ha deciso di saltare anche la tappa di Crans Montana, dove ci sono due discese e un super g, in pratica terreno fertile per Gut che potrebbe allungare ulteriormente in classifica.

Niente Shiffrin a Crans Montana, rientro fissato in Val di Fassa

Il ginocchio di Mikaela Shiffrin non è ancora pronto per gareggiare: niente Crans Montana. Dopo aver saltato Soldeu, tra l’altro due discipline tecniche in cui avrebbe potuto fare punti importanti, l’americana resterà a riposo anche in Svizzera, weekend di casa per Lara Gut-Behrami che dunque potrà sfruttare due discese libere e un super g, senza Sofia Goggia infortunata, per allungare ancora in classifica generale. Sono cinque i punti di vantaggio dell’elvetica che ha sorpassato Shiffrin con la preziosa vittoria in gigante di sabato e ora avrà altre tre gare per mettere margine nel fine settimana dal 16 al 18 febbraio a Mont Lachaux. A questo punto Shiffrin cercherà di giocarsi il tutto per tutto il 24 e il 25 febbraio in Val di Fassa su La Volata, dove ci saranno due supergiganti, per cercare di restare in scia e poi attaccare nelle ultime tre tappe che sono Kvitfjell, Are e le finali di Saalbach. Ma in Norvegia ci sono altre due gare veloci e solo in Svezia ad Are si tornerà sul tecnico, un altro vantaggio per Lara Gut. Insomma, se si dovesse fare ora un pronostico Lara Gut Behrami diventerebbe la grande favorita per la sfera di cristallo. Nel prossimo fine settimana saranno in gara anche i maschi, ma lì le cose sono già decise con Marco Odermatt dominatore assoluto. Ci sarà però una bella sfida in discesa libera tra l’elvetico e il francese Cyprien Sarrazin per la coppa di specialità in quel di Kvitfjell in Norvegia dopo la cancellazione delle discese libere di Chamoniz. Di fatto, la coppa di specialità di downhill rappresenta la vera curiosità del finale di stagione con Odermatt in testa con 516 punti, solo 6 in più di Sarrazin, mentre è impossibile per Dominik Paris rientrare in gioco con 329 punti. Tutto ovviamente in diretta sui canali Raisport ed Eurosport che detengono i diritti della Coppa del mondo di sci alpino. Leggi anche - Annullato lo slalom maschile di Bansko