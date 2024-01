Sci domani in tv, slalom in notturna a Flachau: favorite e orari

Bologna, 15 gennaio 2024 - Riparte subito da Flachau la Coppa del mondo di sci alpino femminile con il tradizionale slalom in notturna. Appena due giorni dopo Altenmarkt, il circus propone una gara tra i pali stretti che vivrà dell’eterno duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Entrambe hanno saltato l’impegnativo weekend in velocità a Zauchensee, Mikaela per i sintomi influenzali patiti a Kranjska Gora, Petra per concentrarsi sulla disciplina preferita e la sfida tra le due campionesse si ripercuote direttamente pure nella classifica di specialità, che ora vede l’americana in testa con 430 punti, solo 5 in più della slovacca. Più staccata Lena Duerr a quota 350.

Le favorite

Di sei slalom disputati in stagione, Shiffrin ne ha vinti tre, partendo da Levi il 12 novembre, poi Killington il 26 novembre e Lienz il 29 dicembre, negli altri un secondo posto a Courchevel, un quarto a Levi e poi l’uscita a Kranjska Gora che ha aperto la porta a Vlhova. La slovacca è partita vincendo a Levi, è invece uscita nel secondo slalom, poi seconda a Killington, prima a Courchevel, quinta a Lienz e prima a Kranjska. E’ evidente, dunque, partire da loro due come principali favorite della contesa. Tutte le altre possono inserirsi a fronte di qualche errore. Lena Duerr vuole confermarsi sul podio, anche se deve migliorare nelle seconde manche, mentre la Svizzera punta su una ritrovata Michelle Gisin. Attenzione anche alle svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson. Poi la truppa austriaca che vorrà un risultato di prestigio in casa. Sono le Katharina a rappresentare le chance maggiori con il quartetto Liensberger, Huber, Truppe e Gallhuber, tutte con lo stesso nome di battesimo. Un'altra sciatrice da tenere in considerazione sarà la croata Leona Popovic. Per quanto riguarda lo sci d’oltreoceano, oltre ovviamente Shiffrin, ci saranno la canadese Ali Nullmeyer e la statunitense Paula Moltzan. Poi c'è l’Italia, ma le possibilità di un risultato prestigioso sono minime, o meglio, le azzurre hanno dimostrato di essere migliorare in termini di velocità ma i troppi errori commessi hanno privato la squadra di punti importanti di Coppa del Mondo. Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea sono le carte principali, sperando in una top ten, poi completano la squadra Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi, tutte a caccia di un piazzamento nelle trenta. Assenti Federica Brignone, che curerà le prossime tappe, e Anita Gulli.

Dove vederlo in tv

Lo slalom in notturna di Flachau si disputa martedì 16 gennaio con prima manche alle 18 e seconda manche alle 20.45. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

