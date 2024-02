Sci, Paris a caccia di un acuto a Kvitfjell. Convocati anche due esordienti

Bologna, 13 febbraio 2024 - Tornano le prove veloci nella Coppa del mondo di sci alpino. Archiviate Bansko e Soldeu, il calendario propone Kvitfjell in Norvegia e Crans Montana in Svizzera, per una serie di discese libere importanti, al maschile per la coppa di specialità e al femminile soprattutto per la coppa generale data l’assenza di Mikaela Shiffrin. In casa Italia occhi puntati soprattutto sulle gare maschili dove ci sono maggiori possibilità di risultato pieno con gli uomini jet, soprattutto Dominik Paris, mentre al femminile ci sarà la conclamata assenza di Sofia Goggia, ferma per la frattura alla gamba rimediata in allenamento. Tra i convocati anche due esordienti.

Paris ha vinto quattro volte a Kvitfjell

Sono nove i convocati dal direttore tecnico Max Carca per l’appuntamento con la velocità del fine settimana a Kvitfjell, in Norvegia. Presenti Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca, a cui si aggiungono gli esordienti Gregorio Bernardi (laureatosi recentemente campione italiano giovani di discesa) e Marco Abbruzzese. In programma sabato 17 una discesa alle ore 12 e domenica 18 febbraio un supergigante sempre alle ore 12. La pista Olympiabakken è particolarmente gradita a Paris, vincitore in ben quattro occasioni (2019 e 2022 in discesa, 2016 e 2019 in supergigante) e l’albo d’oro registra pure i trionfi di Peter Fill in supergigante nel 2017, Werner Heel in discesa nel 2008, Alessandro Fattori in supergigante nel 2002, Kristian Ghedina in supergigante nel 2000 e Werner Perathoner in supergigante nel 1995. Difficile, quasi impossibile, lottare per la coppa di specialità per Paris che ha 329 punti dietro Marco Odermatt con 516 e Cyprien Sarrazin con 510.

Donne senza Goggia, c’è Brignone

Le donne invece ripartiranno da Crans Montana, tappa di casa di Lara Gut che è balzata in testa alla generale con 5 punti su Mikaela Shiffrin, assente in Svizzera e forse di rientro in Val di Fassa. In casa Italia mancherà la discesista regina, ovvero Sofia Goggia, che si aggiunge alla prolungata assenza di Elena Curtoni. Sono otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. Sulla pista Mont Lachaux si comincia venerdì 16 febbraio con una discesa alle ore 10.30, seguita sabato 17 da un’altra discesa alle ore 10.30, chiusura domenica 18 febbraio con un supergigante alle ore 10.30. L’Italia vanta otto vittorie nella storia nella località elvetica, equamente divise fra Sofia Goggia e Federica Brignone. La bergamasca si è imposta in discesa nel 2023 nel 2021 e nel 2019 ed è finita terza in discesa nel 2022, la valdostana ha vinto quattro volte in combinata nel 2017, 2018, 2019 e 2020, andando sul podio con il secondo posto nel 2023 in discesa, nel 2021 fu terza in supergigante e nel 2017 fu seconda ancora in combinata. La classifica di specialità di discesa vede Goggia in testa con 350 punti, poi Venier con 261 e Gut con 209.