Sci, slalom Courchevel: favorite e orari tv

Roma, 20 dicembre 2023 – Ultime due gare prima di Natale per la Coppa del Mondo di sci alpino che proporrà due slalom in notturna, uno al femminile e uno al maschile. Le ragazze saranno di scena giovedì 21 dicembre in quel di Courchevel in Francia, mentre i ragazzi vivranno il tradizionale appuntamento di Madonna di Campiglio il 22 sullo storico Canale Miramonti. Seguirà pausa di Natale poi di nuovo in pista tra Lienz e Bormio per arrivare alla fine del 2023. Al femminile ci sarà una occasione per Mikaela Shiffrin di allungare in classifica generale a Courchevel, dove non ci sarà Brignone, ma il lotto di sciatrici che cercheranno la vittoria è ampio anche se si registra l’infortunio alla svizzera Wendy Holdener che ne avrà per un po’ di tempo. L’Italia punterà su Peterlini e Rossetti che in questa stagione sono in crescita dopo buoni piazzamenti nei primi slalom.

Come detto, non ci sarà Federica Brignone che ha scelto di concentrarsi su una settimana di allenamenti per rientrare quasi certamente dopo Natale a Lienz, così Mikaela Shiffrin può prendere un margine di vantaggio in classifica generale dato che l’americana comanda con 620 punti contro i 557 della valdostana. Shiffrin guida anche la coppa di specialità con 250 punti ed è la grande favorita a Courchevel, come sempre tra i pali stretti. Proveranno a fare il colpo Lena Duerr, sempre costante a podio anche se gli è mancato un acuto definitivo, e la solita Petra Vlhova, desiderosa di tornare al successo in slalom. Attenzione anche a Sara Hector e alle croate Leona Popovic e Zrinka Ljutic. In casa Austria le carte sono Katharina Liensberger e Katharina Huber. Il Canada invece punterà su Ali Nullmeyer. In casa Italia poche chance di vittoria, ma la squadra è in crescita e senza Federica Brignone punterà su Martina Peterlini, Marta Rossetti (quinta a Killington), Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. L’obiettivo è entrare nelle dieci per Peterlini e Rossetti, mentre le altre cercheranno punti importanti di Coppa del Mondo. Si gareggia a Courchevel per la quinta volta e la più vincente è stata Marlins Schild con tre vittorie (2010, 2011 e 2013), mentre Mikaela Shiffrin ha vinto nel 2018.

Lo slalom speciale di Courchevel si disputerà in notturna con prima manche alle 17.45 e seconda manche tre ore più tardi alle 20.45. Prevista come sempre la doppia diretta tv con Eurosport 1, canale 210 di Sky, a coprire l'evento a pagamento, in streaming su Dazn e Discovery Plus, mentre la tv nazionale metterà a disposizione il canale 58 di Raisport Hd con collegamenti dalle 17.30 e dalle 20.25. Ancora grande spettacolo con lo sci alpino e le più grandi interpreti mondiali.