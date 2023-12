Slalom a Madonna di Campiglio 2023: il programma. In parterre anche Alberto Tomba, Girardelli e Kosir

Bologna, 20 dicembre 2023 - Sarà una occasione speciale quella di venerdì 22 dicembre sul mitico Canale Miramonti per la settantesima edizione della 3Tre, tradizionale appuntamento di Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom di Madonna di Campiglio. Un evento imperdibile, su una due giorni di festa che partirà giovedì 21 dicembre con una serie di eventi di contorno e poi venerdì lo slalom con prima manche alle 17.45 e seconda manche alle ore 20.45. Per l’occasione, cioè una ricorrenza speciale, saranno presenti grandi campioni del passato, a partire dal bolognese Alberto Tomba, per tutti la ‘Bomba’.

Tomba, Girardelli, Kosir e Sykora

Una due giorni esclusiva e di amarcord quella del Canale Miramonti e gli appassionati di sci alpino potranno riabbracciare i grandi campioni del passato. E’ annunciata la presenza, sia nella Champions Dinner del giovedì sera, sia in parterre il giorno della gara, di Alberto Tomba, che ha vinto a Campiglio tre volte (1987, 1988 e 1995). La Bomba è rimasto nel cuore degli italiani, soprattutto per le grandi battaglie contro rivali storici, iconici e decisamente forti.

Alberto potrà riabbracciare Marc Girardelli, suo avversario a inizio carriera, con un trionfo sulla 3Tre nel 1984 in Super g, poi gli slalomisti puri Jure Kosir, che vinse nel 1997, e Thomas Sykora, in trionfo nel 1996.

Andando indietro con le lancette dell’orologio, tra i campioni del passato presenti alla 70.sima edizione della 3Tre non mancheranno altri due vincitori che hanno accompagnato lo slalom di Madonna di Campiglio nel suo “3Tre on Tour”, Piero Gros (1972 e 1974) e Ivano Edalini (1986).

Ci sarà anche lo sloveno Bojan Krizaj, che vinse da jugoslavo nel 1984. Annunciato anche Kristian Ghedina, uno che sul Canale Miramonti non avrebbe mai potuto vincere in slalom, ma a Campiglio è sempre stato di casa e farà festa assieme agli altri. Finita? No. Non mancheranno i grandi protagonisti dei primi anni 2000, per esempio l’ultimo vincitore italiano in Coppa del Mondo sul Canalone Miramonti, cioè Giorgio Rocca nel 2005, e uno dei suoi più grandi avversari, l’austriaco Mario Matt, re a Campiglio nel 2000. Un’altra grande campionessa, ora talent di Eurosprt, sarà presente a Campiglio, quella Tina Maze vincitrice della Coppa del mondo nel 2013 e due volte campionessa olimpica. Programma ricco, che parte giovedì 21 dicembre in Piazza Sissi per il tradizionale sorteggio dei pettorali alle 18.30 con contorno di musica, intrattenimento e cibo, poi il Meet ad Greet dove si potrà incontrare gli atleti in Piazza Brenta Alta.

Venerdì la gara con prima manche alle 17.45 e seconda manche alle 20.45 con diretta sui canali Eurosport e Raisport. Gli occhi degli appassionati azzurri saranno su Alex Vinatzer, già a podio sul Canale Miramonti nel 2020, e Tommaso Sala, le due carte migliori di questa epoca nelle discipline tecniche.

