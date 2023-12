Sci domani in tv, seconda discesa in Val Gardena: orari e favoriti

Val Gardena, 15 dicembre 2023 – In Val Gardena, come abbiamo visto, le sorprese sono dietro l’angolo. La vittoria di giovedì di Bryce Bennett, su una Saslong più corta, lo ha spiegato bene e anche in supergigante stava per scapparci la sorpresa con Cyprien Sarrazin e Cameron Alexander in top ten, e proprio Bennett, sceso con il 62 e in vantaggio nei primi due intermedi, che ha messo paura al vincitore Vincent Kriechmayr. L'austriaco ha preceduto Daniel Hemetsberger di due centesimi e Marco Odermatt di tre, segno di una gara equilibratissima. Sabato si chiude il trittico gardenese con la seconda discesa libera, stavolta intera con anche la prima parte di scorrimento per arrivare al Sochers. Questo potrebbe limitare potenziali sorprese, ma non è detto considerando una pista che parte all’ombra e col passare degli sciatori si apre verso il sole che fa capolino dal Sassolungo. Insomma, fino agli ultimi pettorali bisognerà stare attenti a potenziali inserimenti.

Favoriti

Sono principalmente tre i favoriti della discesa libera sulla Saslong. Torna prepotentemente in auge, dopo l’opaca gara di giovedì, Vincent Kriechmayr, rinfrancato dal successo in supergigante. La pista gardenese non è tanto tecnica e questo lo sfavorisce, ma anche il superg era scorrevole e lui ha vinto. Sarà della contesa. Chi vorrà riscattarsi è Aleksander Aamodt Kilde, la delusione del super g. Il norvegese è stato beffato nella prima libera da Bennett e nella seconda gara è crollato: vorrà riprendersi tutto quello che è stato suo. Poi, come solito, Marco Odermatt. Terzo giovedì, terzo venerdì, gli manca solo il successo per completare un ottimo tris di gare. Considerando quello che è successo giovedì andrà dunque tenuto d’occhio Bryce Bennett, che ha nella Val Gardena un luogo mistico e foriero di sorprese, assieme al connazionale Jared Goldberg. James Crawford e Cameron Alexander sono invece le carte canadesi. E l’Italia? La chance più credibile è senza dubbio Mattia Casse, discreto sia giovedì che in super g e con la partenza dall’alto potrà beneficiare di tutta la prima parte di scorrimento (a lui molto affine). Deve risalire Dominik Paris, buono nella prima discesa e disastroso in supergigante. Oggi l’altoatesino non sembra ancora in grado di giocarsi il podio. Tra gli italiani occhio anche a Christof Innerhofer, Florian Schieder e Guglielmo Bosca.

Dove vederla in tv

Si chiude il trittico di gare veloci in Gardena con la seconda discesa libera che è in programma sabato 16 dicembre alle ore 11.45. Consueta doppia diretta tv in chiaro e a pagamento. Live su Rai Due con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, in streaming su Raiplay. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Ilicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. In seguito alle gare veloci il circus resterà in Italia per trasferirsi in Alta Badia dove domenica 17 e lunedì 18 ci saranno i due slalom giganti sulla Gran Risa.

Leggi anche - Kriechmayr vince il super g in Gardena: battuto Hemetsberger di 2 centesimi