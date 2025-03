Sci, slalom Kranjska Gora: favoriti e orari tv

Kranjska Gora, 1 marzo 2025 – Lo slalom speciale maschile è senza dubbio la specialità più equilibrata di tutta la Coppa del mondo. Possono vincere in tanti e anche la classifica lo dimostra con cinque sciatori in poco più di 100 punti. Nel gigante, intanto, Henrik Kristoffersen è tornato a vincere dopo tre anni, tra l’altro proprio a Kranjska, e punta alla doppietta con lo slalom, dove è pettorale rosso. Per quanto riguarda l’Italia si conferma una certa difficoltà sul tecnico con Alex Vinatzer che non trova la maturazione completa, Tommaso Sala assente da inizio stagione per infortunio, il solito veterano Stefano Gross a tenere duro nella sua ultima stagione della carriera e il giovane Corrado Barbera che punta a trovare un piazzamento utile per aprire la sua carriera tra i grandi. Insomma, non è alle viste un grande risultato a meno di un miracolo. Lo slalom speciale di Kranjska Gora si disputa domenica 2 marzo.

La situazione e i favoriti

Come detto, c’è grande equilibrio tra i pali stretti e lo spettacolo a ogni gara è assicurato. Il pettorale rosso è di Henrik Kristoffersen che ha 467 punti, dietro di lui Clement Noel è vicino con 464, ma anche Loic Meillard è in gioco con 415. Un po’ più staccati, ma tutto sommato non tagliati fuori, Timon Haugan con 379, Atle Lie McGrath con 362 e Lucas Pinheiro Braathen con 313. Il miglior azzurro è Alex Vinatzer, solo diciassettesimo con 145 punti e un solo podio conquistato a Kitzbuhel. Per quanto riguarda i favoriti dello slalom sloveno si parte ovviamente da Kristoffersen, che già in gigante ha dimostrato di avere feeling con la neve di Kranjska, poi Meillard, Noe, Haugan e McGrath. Attenzione al solito eclettico Manuel Feller, che arricchisce la pattuglia di outsider composta da Strasser, Braathen, Amiez, Gstrein, Ryding e Yule. La squadra italiana è composta da Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera.

I pettorali di partenza

1 Linus Strasser 2 Atle Lie McGrath 3 Loic Meillard 4 Henrik Kristoffersen 5 Clement Noel 6 Manuel Feller 7 Timon Haugan 8 Samuel Kolega 9 Tanguy Nef 10 Albert Popov 11 Daniel Yule 12 Steven Amiez 13 Dave Ryding 14 Fabio Gstrein 15 Lucas Pinheiro Braathen I pettorali degli italiani: Alex Vinatzer 17, Stefano Gross 34, Tobias Kastlunger 37, Matteo Canins 49, Tommaso Saccardi 56, Corrado Barbera 63.

Dove vederlo in tv

Lo slalom speciale di Kranjska Gora si disputa domenica 2 marzo con prima manche alle 9.30 e seconda manche alle 12.30 con doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati.