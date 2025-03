Super G femminile di Kvitfjell: favorite, pettorali e dove vederlo in tv

Kvitfjell, 1 marzo 2025 – Dopo due discese in fotocopia come piazzamento, quarte, quinte e seste, le azzurre cercano a Kvitfjell un piazzamento importante sul podio. Nella prima ha vinto Cornelia Huetter, nella seconda Emma Aicher e il terzetto Brignone, Goggia, Pirovano si è ben comportato ma è mancato qualche centesimo per un risultato di prestigio. Non tutto è andato male, perché i due piazzamenti in top five di Brignone hanno dato ulteriore margine in classifica generale su Lara Gut Behrami, la quale vorrà provare a riscattarsi nella sua disciplina più affine e che la vede leader stagionale di specialità. Poi c’è Sofia Goggia, che ha sfiorato due volte il podio e vuole assolutamente tornarci.

La situazione e le favorite

C’è grande battaglia nella classifica di specialità dopo cinque super g disputati su otto in calendario. Al comando c’è Lara Gut Behrami che ha 385 punti, ma da vicino c’è l’insidia di Federica Brigone seconda con 310 e terza è Sofia Goggia, ma più staccata a 246. Sembra una corsa racchiusa tra le prime due a meno di un filotto di risultati della bergamasca. Nella classifica generale c’è invece un rassicurante margine per la tigre di La Salle che ha 231 punti di vantaggio su Lara Gut Behrami e le due si sfideranno su una disciplina dove hanno le medesime chance. Per quanto riguarda le favorite, visto un tracciato più tecnico in super g rispetto alla discesa, rimaniamo con le migliori. Brignone e Gut Behrami sono le principali candidate alla vittoria, mentre come outsider ci sono la statunitense Lauren Macuga, sempre pericolosa, la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie e ovviamente la coppia azzurra composta da Laura Pirovano e Sofia Goggia. Ci si attende una risalita anche da Elena Curtoni, mentre Cornelia Huetter ha avuto una stagione in super G non all’altezza della discesa libera.

I pettorali di partenza

1 Marta Bassino

2 Michelle Gisin

3 Ariane Raedler

4 Emma Aicher

5 Roberta Melesi

6 Federica Brignone

7 Lauren Macuga

8 Elena Curtoni

9 Cornelia Huetter

10 Sofia Goggia

11 Stephanie Venier

12 Corinne Suter

13 Ester Ledecka

14 Lara Gut Behrami

15 Kajsa Vickhoff Lie

16 Alice Robinson

17 Mirjam Puchner

18 Kira Weidle Winkelmann

19 Romane Miradoli

20 Laura Pirovano

21 Lindsey Vonn

22 Ilka Stuhec

23 Christina Ager

24 Malorie Blanc

25 Joana Haehlen

26 Valerie Grenier

27 Elvedina Muzaferija

28 Laura Gauche

29 Karen Clement

30 Keely Cashman

Dove vederlo in tv

Il super g di chiusura della tappa norvegese di Kvitfjell si disputa domenica 2 marzo con orario di partenza alle 10.30. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. Live in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.