Slalom Levi 2024: orari tv e favorite. Non c’è Brignone, in gara Lucrezia Lorenzi

Levi, 15 novembre 2024 – Archiviati i due giganti di Solden, vinti da Brignone e Steen Olsen, la Coppa del Mondo riparte dall’Europa, in particolare dalla Finlandia, per due slalom speciali. A Levi si cimenteranno infatti sia donne che maschi, che ritornano dopo cinque anni sulle nevi finlandesi. Sabato e domenica con protagonisti i pali stretti dunque, con Mikaela Shiffrin favorita d’obbligo stante l’assenza di Petra Vlhova, che deve ancora recuperare a pieno dall’infortunio dell’anno scorso a Jasna. Assente anche Federica Brignone, che è già negli Stati Uniti in ritiro in vista delle tappe nordamericane. Dopo essere stata sconfitta a Solden, Shiffrin potrebbe allora riprendersi la vetta della Coppa del mondo e sfruttare un calendario a lei favorevole, con pure Lara Gut di scena più avanti nelle sue amate discipline veloci. In gara ci sarà invece Lucrezia Lorenzi, in onore della sorella Matilde da poco scomparsa. Questi sono anche i giorni dei grandi ritorni. Hirscher era presente a Solden e ha deciso di fare pure lo slalom di Levi di domenica, mentre in campo femminile c’è stato il clamoroso come back di Lindsey Vonn, determinata, a 40 anni raggiunti, a tornare e competere per le vittorie con la sua amica e rivale Sofia Goggia.

Le favorite

Si parla al plurale, ma di fatto la favoritissima è Mikaela Shiffrin, quasi imbattibile in slalom e soprattutto a Levi, dove ha già vinto sette volte e cerca l’ottava. La pista le si addice molto, con dossi, non tantissima pendenza, e dove serve generare velocità lei è formidabile. Proveranno a darle filo da torcere le altre del primo gruppo di merito, partendo dalla temibile tedesca Lena Duerr, passando per l’elvetica Michelle Gisin, ma soprattutto con le svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector. Massima attenzione a Wendy Holdener, desiderosa di tornare alla vittoria. Outsider Liensberger, Moltzan, Popovic e Rast. In casa Italia non c’è Federica Brignone e lo slalom resta specialità con qualche difficoltà, dove al massimo si può puntare a una top ten. In gara ci saranno Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Verta Tschurtschenthaler, Giorgia Collomb e Lucrezia Lorenzi. Quest’ultima è la sorella di Matilde, tragicamente scomparsa qualche settimana fa dopo una caduta in allenamento. L’emozione sarà tanta, ma Lucrezia ha deciso di correre proprio in onore della sorellina, che avrebbe voluto così: “Non potevo deluderla, sto trovando le forze necessarie. In pista non sarò mai sola e porto Matilde sempre nel mio cuore”, le parole piene di commozione della 26enne piemontese.

Dove vederlo in tv

Lo slalom femminile di Levi, primo stagionale, si disputa sabato 16 novembre con prima manche alle 10 e seconda manche alle 13. Prevista come sempre la doppia diretta tv per la Coppa del mondo di sci alpino. Live dalle 9.45 e dalle 12.45 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport, in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri.

