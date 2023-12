Sci, slalom Lienz: favorite e orari tv

Lienz, 28 dicembre 2023 - Proverà ad allungare ancora sia nella classifica di specialità che in quella generale Mikaela Shiffirn. Archiviata con il gigante la vittoria numero 92, l’americana cerca un allungo significativo nella classifica per la sfera di cristallo su una coriacea Federica Brignone, seconda in gigante con una grande rimonta nella seconda manche. Ma venerdì ci sarà un slalom speciale, la disciplina prediletta da Shiffrin e meno preferita da Brignone. Fede dovrà difendersi e non perdere troppo terreno, per poi sfruttare nell’anno nuovo al massimo i giganti e i supergiganti per cercare di trascinare la lotta fino alla fine.

Le favorite

Federica Brignone sta tenendo duro contro lo strapotere di Shiffrin e sta utilizzando soprattutto il gigante. Dopo le due vittorie consecutive di Mont Tremblant c’è stato il secondo posto in quello di Lienz, proprio dietro l’americana che comanda con 800 punti contro i 637 della valdostana e i 527 di Petra Vlhova. In slalom, invece, dopo quattro gare, Shiffrin comanda con 330 punti su Petra Vlhova con 280 e Lena Duerr con 190. Queste tre sono anche le favorite della contesa. Ma si sa, in questa stagione spesso può saltare fuori la sorpresa o qualche outsider. Citiamo allora Leona Popovic, Sara Hector, terza in gigante, Ali Nullmeyer e Katharina Liensberger. In casa Austria attenzione anche a Huber e Gallhuber, mentre le americane avranno anche Paula Moltzan. In casa Italia Federica Brignone cercherà qualche punto importante di Coppa del mondo, perché lo stato di forma è molto buono e si può battere il ferro finché è caldo: “Non credo che si sia un vero segreto dietro a questo mio stato di forma, penso sia un lavoro che prosegue negli anni, un lavoro di tanta gente che mi sta attorno - le sue parole - Un percorso di crescita anche mio personale, mentale: ogni anno è uno step in più. Ogni volta che esco da un periodo difficile imparo qualcosa e divento più forte”. Per quanto riguarda lo slalom, le carte migliori restano quelle di Marta Rossetti e Martina Peterlini, ma si spera in un buon risultato anche di Lara Della Mea, quantomeno per conquistare punti importanti di Coppa del Mondo.

Dove vederlo in tv

Si chiude la tappa di Lienz, ultima del 2023, con uno slalom speciale in programma venerdì 29 dicembre con prima manche alle ore 10 e seconda manche alle ore 13. Doppia diretta tv. In chiaro Raisport Hd, canale 58 del digitale, sarà in diretta alle 9.45 e alle 12.55, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.

