Slalom maschile Chamonix, Yule vince a sorpresa davanti a Meillard e Noel

Chamonix (Francia), 4 febbraio 2023 - Daniel Yule ha portato a casa una sorprendente vittoria nello Slalom maschile di Chamonix. In questa tappa della Coppa del mondo di sci alpino, lo sciatore svizzero ha recuperato ben trenta posizione rispetto al piazzamento ottenuto nel corso della prima manche. Una rimonta favorita da un'ottima prova e da una neve che è andata via via a degradare le proprie condizioni, che hanno creato parecchi grattacapi ai favoriti, che sono scesi per ultimi dopo aver ottenuto grandi prestazioni nella manche del primo mattino. A completare il podio c'è un altro svizzero, Loic Meillard, e lo francese Clement Noel, distante solamente 18 centesimi dal primo posto; medaglia di legno per Manuel Feller. Tra gli italiani buona la performance di Alex Vinatzer, che ha concluso decimo, mentre Stefano Gross ha firmato il ventunesimo crono. Ancora più indietro, solo ventiseiesimo, Tommaso Sala.

La cronaca dello Slalom

La gara comincia con qualche minuto di ritardo a causa di alcuni problemi tecnici con il cronometraggio delle varie discese. Daniel Yule, il primo a scendere, setta fin da subito un ottimo standard cronometrico, nonostante una prima manche che lo aveva visto in difficoltà. Il suo primo settore, in particolare, risulta complicato da battere dagli sciatori scesi dopo di lui in queste prime fasi. Sturm e Nef distano quasi un decimo sul tempo totale, Ryding fa meglio ed è a 50 centesimi, così come il greco Ginnis. Stefano Gross, primo degli italiani ad effettuare lo slalom, non riesce a stare al passo e dista 89 centesimi dal tempo di riferimento di Yule. Alex Vinatzer, secondo dei tre azzurri in gara, si piazza momentaneamente secondo a mezzo decimo, in una performance abbastanza regolare e dal buon ritmo di sciata. Viene subito scavalcato da Kolega, mentre Strasser delude e, dopo aver perso oltre un secondo, manca la terza vittoria consecutiva. Al giro di boa di metà manche, Yule resta al comando davanti a Kolega e Vinatzer, mentre Gross è undicesimo in attesa dei favoriti. Seymour, Pertl, Popov e Jakobsen non modificano il podio, che cambia invece con Amiez che scavalca Vinatzer. Si passa ora agli ultimi dieci, coloro che cambieranno la graduatoria generale. Zenhaeusern chiude solo undicesimo e Yule, abbastanza inaspettatamente, rimane là in vetta anche dopo lo slalom di Rochat. Kristoffersen si piazza secondo a 37 centesimi, per via di un settore finale non esaltante. Tocca a Tommaso Sala, che sciupa il vantaggio proveniente dalla prima manche già nella prima parte e nel finale chiude solamente ventunesimo a 98 centesimi. La neve, ora molto complicata da sciare, sta mettendo in difficoltà gli atleti. Raschner è secondo dopo la sua prova, quando tocca ora ai migliori cinque della prima manche. Meillard scalza l'austriaco e chiude a soli 16 centesimi dal miglior crono, mentre McGrath commette un errore e, anche se riesce a tagliare il traguardo, lo fa in ultima posizione. Manuel Feller fa il possibile ma non riesce a fare meglio di Meillard, Haugan termina settimo e Noel terzo. Leggi anche: Gigante Jasna, vince Sara Hector