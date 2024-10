Sci, non solo Hirscher e Braathen: anche Vonn pensa al ritorno?

Dopo quello di Marcel Hirscher potrebbe esserci un altro clamoroso ritorno nello sci alpino. Anche Lindsey Vonn avrebbe una mezza idea di rientrare in gara a 40 anni e pensare a una partecipazione alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina sull’amatissima Olympia della Tofane. Per ora siamo solo nel campo delle indiscrezioni, rilanciate dalla Svizzera tramite il media Blick e attualmente non smentite dalla diretta interessata, segno che qualcosa di vero sotto potrebbe esserci. O quantomeno, Vonn cullerebbe l’idea e aspetterebbe la tappa di Beaver Creek per capire se effettivamente potrà diventare reale. Sarebbe alquanto clamoroso visto che l’ex campionessa americana ha compiuto 40 anni.

Vonn si testerà a Beaver: Red Bull sogna il doppio colpo

C’è la mano di Red Bull dietro il ritorno allo sci di Hirscher, ormai certo, e quello di Vonn, ancora tutto da verificare. Sponsor di entrambi quando dominavano il circus, la nota marca di bibite starebbe lavorando a un clamoroso come back dopo cinque anni, dato che sia Hirscher che Vonn si sono ritirati nel 2019. Marcel ha già deciso e ci sarà, sotto bandiera olandese e in una sorta di team privato con Red Bull, per Vonn invece si vocifera qualcosa ma certezze non ce ne sono. L’impressione è che la statunitense possa tarare la sua condizione a Beaver Creek a dicembre, dove sarà apripista della tappa di Coppa del Mondo. L’attenzione di tutti sarà dunque dall11 al 15 dicembre per vederla all’opera, magari con qualche dichiarazione in risposta alle numerose indiscrezioni che stanno uscendo. Vonn ha compiuto quarant’anni e il rientro avrebbe l’ottica di partecipare alle Olimpiadi 2026, anche per una questione di tempi tecnici da rispettare. Il piano sarebbe prendere parte alla stagione 2025/2026, quindi riprendere in maniera agonistica tra un anno, e poi arrivare sull’Olympia delle Tofane dove si disputerà la discesa olimpica. Lindsey ritroverebbe l’amica rivale Sofia Goggia, con cui ha combattuto a fine carriera saldando un grande legame personale. Dicevamo dei tempi tecnici. Infatti, per questioni legate all’antidoping, il rientro in attività va comunicato con sei mesi di anticipo in modo tale da rientrare nelle liste Wada e rendersi dunque reperibili per eventuali controlli a sorpresa. E allora attendiamo un segnale da Vonn che per ora non ha smentito e nel giorno del suo quarantesimo compleanno ha affidato a X i suoi festeggiamenti: Non riesco nemmeno a credere al viaggio che ho fatto per arrivare dove sono oggi, quindi non sprecherò tempo a cercare di immaginare cosa mi aspetta... Perché non esiste un GPS per la vita e niente è garantito ma ciò che è garantito è che vivrò sempre la mia vita al massimo”, il tutto corredato da immagini sci ai piedi in cui si cimenta tra i pali…