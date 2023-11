Sci, ancora vento a Zermatt: cancellata la terza prova. Si spera per sabato

Zermatt, 17 novembre 2023 - Continua a fare le bizze il meteo tra Zermatt e Cervinia e lo Speed Opening di velocità è ancora in dubbio. L’anno scorso cancellate entrambe le gare di apertura, quest’anno cancellato quello maschile mentre quello femminile è ancorato ad una possibile finestra meteo utile per sabato, giornata della prima delle due discese. Intanto è stata cancellata la terza e ultima prova di stamattina, così le sciatrici avranno alle spalle solo la prova di giovedì a livello di conoscenza e feeling con una pista inedita ma tormentata. La Gran Becca vive di cambi repentini di meteo e se giovedì c’era stato modo di portare a termine almeno una prova, requisito necessario per poter gareggiare, oggi non è stato possibile a causa del forte vento in quota che non ha consentito le condizioni minime di sicurezza.

Occhio al meteo, finestra sabato. Debutto per Bernardi

Delle tre prove in programma due sono state cancellate, esattamente come con i maschi una settimana fa, e ora si spera nella clemenza del meteo nella giornata di domani, in cui potrebbe esserci una finestra utile in mezzo a tanta neve e tanto vento. Per sabato 18, giorno della prima delle due discese, potrebbe anche spuntare il sole con un abbassamento dei venti, mentre invece per domenica promette nuvole, neve o pioggia, e visibilità ridotta. Si spera dunque che almeno la prima discesa possa essere portata a termine, con l’Italia che schiera nove atlete in gara, capeggiate ovviamente da Sofia Goggia, con Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Caroline Pichler e Laura Pirovano sciatrici sicure del posto, mentre si alterneranno tra sabato e domenica Vicky Bernardi, Monica Zanoner, Teresa Runggaldier ed Elena Dolmen. Nella prima discesa di sabato gareggeranno Bernardi e Zanoner, mentre nella seconda dovrebbe toccare a Runggaldier e Dolmen.

La Bernardi, classe 2002, sarà dunque al debutto assoluto in Coppa del Mondo, forte del titolo di vice campionessa del mondo junior e già in bella mostra con il diciannovesimo tempo nella prova di giovedì. Sarà una bella occasione per lei. Non ci saranno invece Marta Bassino, che ha sfruttato Zermatt come allenamento per prepararsi alle gare americane, e Roberta Melesi che nell’unica prova disputata non è scesa in pista. Meteo permettendo, dunque, le due gare sono in programma sabato 18 e domenica 19 novembre alle ore 11.45 con diretta su Rai Due ed Eurosport 1, in streaming su Raiplay e Discovery Plus.

