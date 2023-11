Atp Parigi, Alcaraz subito fuori contro Safiullin

Parigi, 1 novembre 2023 – Carlos Alcaraz delude ancora sul cemento. Il campione spagnolo è stato sconfitto all’esordio del Rolex Paris Masters, ultimo Atp 1000 della stagione, per mano di Roman Safiullin.

Il russo, autore di una prestazione maiuscola, si è imposto in due set (6-3 6-4) in appena 97 minuti di gioco.

Mai in partita, il vincitore a Wimbledon ha chiuso il match del secondo turno – a cui era approdato di diritto come testa di serie numero 2 – con 27 errori gratuiti. Per lui è stata la prima eliminazione al debutto nel 2023. L’ultima volta era successo ad Astana 2022 quando fu superato per 7-5 6-3 dal belga David Goffin.

Subito fuori al debutto anche l’azzurro Musetti, il talento Usa Shelton, e il connazionale Tiafoe. Si è ritirato Fritz, mentre avanzano Zverev, Paul e Hurkacz.

La classifica Atp

Con il ko di Alcaraz, Novak Djokovic è lanciato verso la conferma nel primo posto nella classifica Atp. Lo spagnolo è attualmente secondo dietro il serbo. In terza posizione il russo Daniil Medvedev, battuto in finale a Vienna da Jannik Sinner, che resta in quarta piazza come migliore azzurro. Guadagna una posizione il greco Stefanos Tstitsipas, che scavalca in sesta il danese Holger Rune; sale di un gradino il tedesco Alexander Zverev, nono, che fa scivolare lo statunitense Taylor Fritz al decimo posto. In chiave azzurra, se Lorenzo Musetti resta stabile (22°), Matteo Arnaldi guadagna cinque posizioni e si attesta 41°; scala sei gradini anche Lorenzo Sonego, ora 46°.

La Top Ten

1. Novak Djokovic (Srb) 11045 (--) 2. Carlos Alcaraz (Esp) 8625 (--) 3. Daniil Medvedev (Rus) 7200 (--) 4. Jannik Sinner (Ita) 5410 (--) 5. Andrey Rublev (Rus) 4935 (--) 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4435 (+1) 7. Holger Rune (Den) 4280 (-1) 8. Casper Ruud (Nor) 3705 (--) 9. Alexander Zverev (Ger) 3540 (+1) 10. Taylor Fritz (Usa) 3500 (-1).