Arnaldi è ai quarti di Brisbane, battuto anche Klein

Brisbane, 3 gennaio 2023 – Buona anche la seconda per Matteo Arnaldi a Brisbane. Dopo aver vinto all’esordio contro Fuksovic in rimonta, il 22ene sanremese – numero 40 del ranking mondiale – regola anche lo slovacco Lukas Klein – 170esimo in classifica – accedendo ai quarti di finale del torneo australiano Atp 250, antipasto degli Australian Open. Tra i protagonisti del trionfo italiano in Coppa Davis, nella notte Arnaldi ha vinto per due set a uno: 6-4, 3-6, 7-5.

Matteo parte male, lasciando a Klein i primi tre game del primo set. Poi la rimonta, con un parziale di 5 game a zero. Lo slovacco recupera sul 4-5 ma immediatamente dopo Arnaldi chiude il set.

Nel secondo set Klein pareggia i conti con un facile 6-3. Segue un tiratissimo terzo set al termine del quale Arnaldi ha la meglio per 7-5. Sua la vittoria, sua la qualificazione ai quarti di finale, che si giocheranno venerdì 5 gennaio. Avversario ancora da decidere con i prossimi incontri validi per gli ottavi.