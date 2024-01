United Cup, la Francia batte l’Italia e vola ai quarti

Sydeny, 3 gennaio 2023 – Il dritto a rete di Sonego chiude anzitempo l’avventura in United Cup dell’Italia. Sulla Ken Roswell arena di Sindney il team francese rimanda a casa gli azzurri con un secco 3-0 e vola ai quarti della competizione per nazionali a squadre miste.

Troppo in forma Adrian Mannarino per il torinese. E sulla lottatrice Paolini, dopo due ore di battaglia, alla fine la spunta comunque Caroline Garcia. Niente da fare nemmeno nel doppio finale per i nostri azzurri. Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin (capitano giocatore) che hanno avuto la meglio per 76(5) 64, in poco più di un’ora e mezza di gioco, su Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli. Domani i transalpini affronteranno la Norvegia di Casper Ruud.

Super prestazione al servizio di Mannarino (numero 22 del mondo). Lorenzo Sonego (n.46) viene battuto 6-4, 6-4 grazie a un 71% di prime in campo con le quali ha trasformato il 73% dei punti. Solido anche con la seconda: 72% i punti conquistati, oltre a nessuna palla break concessa.

Garcia (n.20) si è assicurata la vittoria contro Jasmine Paolini (n.29) 6-4, 5-7, 6-4 dopo una lotta di oltre due ore. Netto il punteggio nel primo parziale, la toscana però non demorde, e riesce a strappare il secondo set grazie a un doppio fallo di Garcia. Niente da fare però nel set decisivo: la francese prende il largo con un doppio break sul 4-1, viene rimontata, ma poi scappa ancora a chiude la partita.